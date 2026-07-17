Evropské vodárenství v grafech: Česko vyniká nízkými ročními výdaji za vodu

Evropské sdružení vodohospodářských služeb známé pod zkratkou EurEau vydalo na konci června 2026 dokument porovnávající data získaná od svých členských asociací. Česká republika dodala uzavřená data z oficiálních národních materiálů za rok 2023, tedy z ročenky Vodovody a kanalizace 2023, publikací Českého statistického úřadu za rok 2023 a Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky za rok 2023.
Během sběru dat zástupci ČR v orgánech EurEau apelovali na zajištění maximální kvality dat ze strany členských organizací. Bohužel, řada států data nesbírá, neodevzdává ani nepublikuje na národní úrovni tak, jak je tomu v ČR, kde se data za každý kalendářní rok odevzdávají a vydávají jako oficiální veřejně dostupný dokument. SOVAK ČR tak má dlouhodobě analyzované datové řady, které předává dále. Nicméně řada členských asociací EurEau si vyžádá dostupná data od svých členů v dané evropské zemi, a nemusí jít tedy o průměr za celý stát. V některých oblastech státy údaje vůbec nemají k dispozici. Publikovaná data tak nemusejí být plně srovnatelná. I přesto jde o jediný ucelený, a tedy cenný zdroj, který ukazuje situaci evropského vodohospodářského sektoru.
Prvním a velmi pozitivním výsledkem je vysoká kvalita dat a jejich zpracování za ČR. Dále grafy ukazují, jak si v základních parametrech ČR stojí v porovnání s ostatními evropskými státy. V prvních dvou grafech je porovnání délek vodovodní a kanalizační sítě v jednotkách metr na obyvatele, což ukazuje na rozsah zajištění vodohospodářských služeb.
Stejně jako v minulosti zůstávají v některých státech výrazné rozdíly mezi vybaveností vodovodů vůči kanalizacím. Tedy například Slovinsko má sice nejdelší vodovodní sítě, ale v kanalizaci je na průměru. Naopak Lucembursko s nejkratší vodovodní sítí je na průměru v rozsahu kanalizační sítě. Česká republika v tomto ohledu drží průměr pro obě kategorie.
Ukazatel, který významně vypovídá o stavu infrastruktury, je ztráta vody ve vodovodní síti ukázaná ve třetím grafu. Je patrné, že některé země data vůbec nedodaly. Lucembursko uvedlo nulové ztráty, pod 20 % se pohybuje více než polovina evropských zemí, jsou však i státy se ztrátami nad 40 %.
Dalším zásadním ukazatelem ve vodním hospodářství je spotřeba vody. Zde Česká republika dlouhodobě drží 4. pozici s velmi nízkou spotřebou.
Právě odpovědné nakládání s vodou je zásadní pro celkovou roční platbu za vodné a stočné v jednotlivých státech.
Přestože v ČR není dle nejnovějších dat jednotková ceny za kubík nejnižší (20. místo z 27 dodaných), s nízkou spotřebou se v roční platbě dostala na 3. pozici. Rumunsko s nízkou cenou i spotřebou je na první pozici, zatímco Belgie s nízkou spotřebou, ale vyšší jednotkovou cenou je v roční platbě výrazně za ČR.
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