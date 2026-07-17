ERÚ varuje: Kvůli jednomu údaji ve smlouvě na energie můžete přijít o právo na její ukončení

Energetický regulační úřad (ERÚ) upozorňuje na praktiky některých obchodníků s energiemi, které mohou spotřebitele připravit o jejich zákonná práva. Ve smlouvách se objevují nepravdivé údaje o tom, kde byly uzavřeny, což vede k dojmu, že zákazník nemůže smlouvu ukončit bez sankce. Mezi další triky některých dodavatelů a jejich obchodních zástupců patří zavádějící názvy produktů či nevýhodné prolongace.
Ještě 14 dní po podpisu smlouvy na dodávku elektřiny nebo plynu od ní spotřebitel může (podle občanského zákoníku) bezplatně odstoupit, pokud si svůj krok rozmyslí. V případě, že se jedná přímo o změnu dodavatele (nevztahuje se tedy na smlouvy uzavřené se stávajícími obchodníky), má zároveň právo smlouvu vypovědět až do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Jedinou podmínkou v obou případech je, že smlouva byla uzavřená mimo obchodní prostory dodavatele, nebo distančně, typicky online.
Někteří obchodníci však ve smlouvách uvádějí, že k jejich uzavření došlo na pobočce, i když tomu tak nebylo. „Pokud dodavatel ve smlouvě uvede jednoznačně nepravdivou informaci, měla by se nám rozsvítit pomyslná kontrolka. Velmi pravděpodobně tím totiž nebude sledovat náš, ale svůj zájem,“ shrnuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. A co dělat v případě, že chceme ukončit smlouvu, která byla uzavřená mimo pobočku dodavatele, i když je v ní uveden opak?
„Doporučovala bych trvat na tom, že ve skutečnosti jsme smlouvu uzavřeli mimo obchodní prostory. Dodavateli bychom pak měli adresovat odstoupení od smlouvy nebo výpověď. Pokud by nám naše právo i tak upíral, můžeme se obrátit na soud nebo na ERÚ v mimosoudním řešení sporu s návrhem na určení, že smlouva zanikla, a kdy se tak stalo,“ říká Markéta Zemanová.
Další „kličky“ ve smlouvách
Spotřebitelé se na ERÚ obracejí i s dalšími „kličkami“ ve smlouvách. Samotný název produktu (například „Fix 12“ nebo „FIX 24“) může být v některých případech zavádějící, a vyvolávat dojem, že uvádí délku fixace (12 nebo 24 měsíců). Ve skutečnosti je někdy na toto období sjednána jen délka smlouvy, a samotná cena se může dle smluvních podmínek změnit dříve.
Někteří dodavatelé zákazníky lákají na smlouvy s výhodnou cenou, které však obsahují ujednání o automatické prolongaci na další smluvní období s cenou, která je výrazně vyšší, a pro zákazníka tedy nevýhodná. Na blížící se prolongaci nicméně dodavatel spotřebitele musí upozornit alespoň třicet dní předem a oznámit mu mj. novou cenu za dodávku. Její výhodnost si zákazník může ověřit ve srovnávači ERÚ. Pokud objeví lepší nabídku, může se buď ozvat svému obchodníkovi a požádat ho o vylepšení nabídky, nebo smlouvu rovnou vypovědět. To je možné až do 20. dne před jejím koncem.
„Než podepíšeme smlouvu na dodávku energií, měli bychom si vždy zkontrolovat nejen cenu, ale také způsob uzavření smlouvy, podmínky jejího ukončení a prolongace či délku případné fixace. Právě tady se často skrývají pro spotřebitele nevýhodná ustanovení. Zároveň je vždy dobré být i nadále aktivní a hlídat si jak všechny povinnosti, tak veškerá práva,“ radí Markéta Zemanová.
Varování před triky ve smlouvách a rady, jak postupovat, jsou k dispozici na webu ERÚ.
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