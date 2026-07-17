Informace o stavu vodních zdrojů za červen 2026

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Červen 2026 byl na území ČR teplotně silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu (19,1 °C) byla o 2,6 °C vyšší než normál 1991–2020. V řadě průměrných červnových teplot od roku 1961 se tak řadí jako 3. nejteplejší. Druhá polovina měsíce byla ve znamení extrémní horké vlny přinášející do Česka rekordně vysoké teploty. Nové absolutní maximum teploty vzduchu pro území ČR činí 41,9 °C (z 28. června 2026, Doksany). Extrémně vysoké teploty zasáhly celé území Česka. Denní maxima teploty vzduchu 35 °C a více byly dne 27. června zaznamenány na 160 (63 %) a dne 28. června na více než 200 (80 %) stanicích standardní sítě ČHMÚ.
Srážkově měsíc červen hodnotíme jako normální. Srážky byly v první polovině měsíce poměrně časté a vyskytovaly se na velkém území ČR. V druhé polovině měsíce se srážky vyskytovaly spíše lokálně při bouřkách. Silné bouřky byly často vedle přívalových srážek spojené i s výskytem krup.
Z odtokového hlediska byl červen ve všech hlavních povodích podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem. Nejvyšší odtok byl zaznamenán v povodí Olše (79 % QVI), následovaném povodím Dyje (50 % QVI). V ostatních hlavních povodích byly hodnoty obdobné – v povodí Odry a Vltavy dosáhl odtok 43 % QVI, v povodí Labe 41 % QVI a nejnižší byl v povodí Moravy (40 % QVI). Vydatnější srážky lokálně způsobily vzestupy hladin toků. Na Lužické Nise, Metuji a Červeném potoce (vše Q<2) a na Litavce (Q2) bylo dosaženo 1. SPA, taktéž na Malé Hané v Opatovicích nad nádrží a na Jihlavě v Bransouzích (obě Q<2).
Stav podzemní vody v mělkém oběhu a vydatnost pramenů byly mimořádně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů byl opět mimořádně podnormální. Za měsíc červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 83 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2026 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 323 mil. m3. Za měsíc červen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 5 mil. m3, od začátku roku 2026 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 572 mil. m3. Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
Informační zpráva o hydrologické situaci za červen 2026
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