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Od parních pionýrů k dekarbonizované budoucnosti českého teplárenství

3. 7. 2026| autor: Pavel Mohrmann0

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zdroj: Microsoft Copilot (AI generovaný ilustrační obrázek)

České teplárenství patří k nejrozvinutějším systémům centrálního zásobování teplem ve střední a východní Evropě.

Toto tvrzení stojí na několika jasných faktech. V České republice je na dálkové teplo napojeno přibližně 40 % obyvatel, což je podíl srovnatelný s nejvyspělejšími teplárenskými státy regionu a řadí nás do skupiny zemí s významným rozsahem centrálního vytápění, nikoli mezi okrajové trhy.

Česká síť parních, teplovodních a horkovodních rozvodů měří téměř 7 600 kilometrů, což je infrastruktura typická jen pro státy s dlouhodobě budovanými městskými systémy dálkového tepla, jako je Polsko, Slovensko, pobaltské země nebo Skandinávie. Tato síť zásobuje teplem nejen domácnosti, ale i školy, nemocnice, úřady, množství sportovišť a mnoho firem. Síť rozvodů měří téměř 7 600 kilometrů.

Nadprůměrná je také míra kogenerace: více než dvě třetiny tepla se u nás vyrábějí společně s elektřinou, což je způsob výroby, který zvyšuje účinnost, snižuje ztráty a v evropském měřítku představuje jeden z klíčových kvalitativních ukazatelů vyspělosti teplárenského sektoru.

Pionýři

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