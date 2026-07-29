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Nejčistší energie je ta, která se nevyrobí?

29. 7. 2026| autor: Pavel Mohrmann0

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Brusel zvažuje, že provozovatelé zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO/EVO) budou muset nakupovat emisní povolenky stejně jako klasické elektrárny či průmyslové podniky zapojené do systému EU ETS. Diskuze se vede o tom, kdy přesně tato povinnost vstoupí v platnost a nakolik je vlastně „spravedlivá“.

Nejsem si jistý, zda je to správný krok. Systém ETS měl od začátku tlačit energetiku pryč od uhlí směrem k čistším zdrojům. Teď se ale chystá zatížit i ZEVO, které jsem dosud považoval za náhradu uhelných zdrojů s významným benefitem. Tím je energetické využití (rozuměj likvidace) jinak nevyužitelného odpadu, který by bez jakéhokoli užitku skončil na skládce. A že ho na světě je…

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