Vláda schválila Změnu č. 2 Územního rozvojového plánu. Významně omezila rozsah akceleračních oblastí

Vláda schválila Změnu č. 2 Územního rozvojového plánu (ÚRP), která stanoví tzv. akcelerační oblasti. K tomu Česko zavazují podmínky Národního plánu obnovy, které dojednala předchozí vláda. Nesplnění závazku by mohlo mít významné finanční dopady pro Českou republiku, kdy by Česko mohlo přijít až o 25 miliard korun.
Vláda schválila Změnu č. 2 ÚRP, která vůbec poprvé vymezuje akcelerační oblasti pro urychlení povolovacích procesů pro stavby obnovitelných zdrojů energie celostátního významu. Současná vláda při přípravě finálního návrhu významně omezila rozsah akceleračních oblastí oproti původnímu návrhu, zohlednila připomínky krajů, obcí i veřejnosti a nastavila přísnější podmínky na ochranu přírody, krajiny, kulturních památek, veřejného zdraví i dalších veřejných zájmů. Vymezení akceleračních oblastí zároveň představuje jeden z milníků Národního plánu obnovy, jehož splnění je podmínkou pro dokončení celé reformy. Při jeho nesplnění by Česká republika mohla přijít až o 25 miliard korun.
Současná podoba návrhu představuje výraznou redukci oproti původně prověřovanému rozsahu, který čítal 2685 km2 plochy vymezené pro možné akcelerační oblasti. Zatímco v počáteční fázi bylo prověřováno přibližně 110 akceleračních oblastí, do veřejného projednání bylo zařazeno již pouze 94 oblastí o výměře 474 km². Po vyhodnocení připomínek a stanovisek dotčených orgánů vláda schválila finální návrh obsahující 61 akceleračních oblastí, přičemž dalších patnáct lokalit bylo ještě plošně redukováno. Celková výměra akceleračních oblastí tak činí 297 km², tedy přibližně 0,38 % území České republiky. Z této plochy připadá 284 km² na větrnou energetiku a 13 km² na fotovoltaické elektrárny. Výsledný návrh akceleračních oblastí co do rozsahu ploch zabírá 11 % původně uvažované plochy, výsledný počet oblastí čítá 45 % původně navrženého počtu.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová zdůraznila, že výsledný návrh je výsledkem několikaměsíční odborné práce a rozsáhlého projednání: „Ministerstvo pro místní rozvoj na základě zděděného závazku po předchozí vládě, jako pořizovatel Změny č. 2 Územního rozvojového plánu prověřilo podmínky a následně vypořádalo stanoviska dotčených orgánů, krajů, obcí a více než 13 tisícovek podnětů a připomínek obdržených od veřejnosti. Finální podoba návrhu se proto od původních úvah bývalé vlády výrazně liší. Řada lokalit byla z návrhu úplně vypuštěna, další byly významně zmenšeny a u všech zbývajících byly stanoveny podmínky na ochranu veřejných zájmů.“
Podle ministryně Mrázové vláda zvolila cestu důsledného prověření a vyhodnocení podnětů odborných institucí i veřejnosti, výsledkem čehož došlo k výrazné redukci původního návrhu: „Naším úkolem bylo splnit závazky bez miliardových ekonomických důsledků na veřejné finance a naším cílem bylo prověřit navržená místa pro zjednodušené povolovací procesy možné výstavby obnovitelných zdrojů a nastavit jasná pravidla pro ochranu lidí, přírody i bezpečnostních zájmů státu.“
„Vymezení akceleračních oblastí není politickým projektem této vlády. Česká republika tímto plní závazky přijaté v rámci Národního plánu obnovy už v předchozích letech. Naší odpovědností bylo zajistit jejich splnění způsobem, který bude co nejšetrnější vůči území České republiky, ochrání veřejné zájmy a současně zabrání finančním dopadům spojeným s nesplněním těchto závazků, současně ale nejsme hluší k podnětům veřejnosti a svědomitě jsme se jim věnovali,“ uvedl dnes 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Ministr životního prostředí Igor Červený také uvedl, že ochrana přírody patřila mezi hlavní kritéria při přípravě finálního návrhu. „Z návrhu byly odstraněny lokality, u nichž byly identifikovány významné střety s ochranou přírody i krajinného rázu, kulturních památek nebo požadavky obrany státu. U všech akceleračních oblastí jsou současně stanoveny podmínky, které budou chránit životní prostředí, krajinu, kulturní dědictví i zdraví obyvatel při navazujících povolovacích procesech formou územních opatření.“
Finální návrh vznikl po projednání s dotčenými orgány, kraji, obcemi i veřejností. Ministerstvo pro místní rozvoj vypořádalo více než 13 500 podání, která obsahovala přibližně 31 000 připomínek. Výsledkem je návrh, který podle vlády významně lépe zohledňuje požadavky na ochranu přírody, veřejného zdraví, obrany státu, krajinného rázu i kulturního dědictví.
Vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby větrných nebo fotovoltaických elektráren. Akcelerační oblast pouze vymezuje území, ve kterém může být část povolovacího procesu rychlejší díky tomu, že některé veřejné zájmy byly posouzeny již při pořizování Změny č. 2 ÚRP. Každý jednotlivý projekt však bude i nadále procházet standardním povolovacím řízením podle českých právních předpisů, v některých případech může záměr čekat i tzv. posouzení EIA.
Investor bude muset doložit technické řešení stavby, vypořádat majetkoprávní vztahy, splnit podmínky ochrany veřejného zdraví, ochrany přírody, krajiny, zemědělského půdního fondu, obrany státu i dalších veřejných zájmů. Součástí řízení budou také hlukové studie, posouzení stroboskopického efektu nebo další odborné podklady podle charakteru konkrétního projektu. Obce, vlastníci dotčených pozemků i další zákonem stanovené osoby zůstávají účastníky navazujících řízení. Větrné i fotovoltaické elektrárny bude i nadále možné umisťovat i mimo akcelerační oblasti, ovšem bez možnosti využití zrychleného režimu. Schválenou Změnu č. 2 ÚRP vydává vláda formou opatření obecné povahy. Nabytí účinnosti Změny č. 2 ÚRP nastane 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vydání Změny č. 2 Územního rozvojové plánu na úřední desce Úřadu vlády.
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