Vypustit, nebo nevypustit Novomlýnské nádrže?

Diskuse o budoucnosti Novomlýnských nádrží se v posledních týdnech znovu rozhořela. Ekologové i část odborné veřejnosti upozorňují na opakující se problémy s kvalitou vody, masivní přemnožení sinic a úhyny ryb způsobené nedostatkem kyslíku. Letos se situace opakovala. Ryby se v dolní nádrži dusily, protože sinice v noci odebírají z vody kyslík.
Z těchto důvodů se ozývají hlasy volající po vypuštění alespoň dolní nádrže a návratu k přirozenému lužnímu ekosystému. Podle kritiků současného stavu jsou nádrže hlavním zdrojem problémů, protože vytvářejí mělké, přehřívající se prostředí, které sinicím vyhovuje.
Je třeba řešit příčinu, ne jen symptom
Povodí Vltavy, které jsme oslovili s dotazem na jejich pohled, upozorňuje, že debata musí být širší než jen ekologická. Vodní nádrže podle nich plní celou řadu zásadních funkcí, které jsou v době klimatické změny stále důležitější.
„Vodní nádrže akumulují povrchovou vodu, se kterou můžeme nakládat pro zajištění odběrů povrchové vody, pro energetické účely, průmysl i závlahy, a to zejména v období sucha,“ uvádí mluvčí Povodí Vltavy, Pavlína Mertl a pokračuje: „Největší význam mají vodní nádrže v období nedostatku vody, kdy zajišťují nadlepšování průtoku na vodním toku pod vodním dílem, což je ve prospěch ekosystému, nařeďování vyčištěných odpadních vod i udržování hladiny podzemních vod.“
Jen z Vltavské kaskády bylo letos podle Povodí Vltavy nadlepšeno 130 milionů m³ vody na dolním toku Vltavy a Labe. Nádrže tak nejsou jen technickými stavbami, ale klíčovými prvky vodního režimu v období sucha i povodní.
Problém nemá rychlé řešení
K debatě o Novomlýnských nádržích Povodí Vltavy dodává, že je nutné zohlednit nejen ekologické, ale i vodohospodářské aspekty. Podle nich je zásadní odstranit příčinu nežádoucích jevů, nikoliv jen reagovat na jejich projevy.
„Je třeba věnovat se odstranění příčiny vzniku nežádoucích jevů, které se tam nyní vyskytují,“ uvádí Pavlína Mertl pohled Povodí Vltavy. „Česká republika je na střeše Evropy a veškerá voda z našeho území odtéká. S ohledem na postup klimatické změny budeme naopak potřebovat ještě další vodní nádrže, abychom měli dostatek vody pro zásobování pitnou vodou, energetiku i průmysl.“
Podle vodohospodářů vyplývá ze současných vědeckých studií, že vodní nádrže budou v budoucnu potřeba i pro závlahy, které budou kvůli klimatickým změnám stále náročnější.
Voda bude klíčovým tématem dalších desetiletí
Je nutné si uvědomit, že problémy s kvalitou vody, sinicemi a úhyny ryb jsou vážné a vyžadují řešení. Zároveň je však zřejmé, že budoucnost české krajiny bude stále více závislá na schopnosti vodu zadržet, umět s ní pracovat a chránit ji.
Debata o Novomlýnských nádržích tak není jen o jedné lokalitě. Je to diskuse o tom, jak se Česká republika připraví na sucho, extrémní výkyvy počasí, pokles průtoků a rostoucí tlak na vodní zdroje.
Ano, vypuštění nádrže může být jedním z možných kroků, ale jen tehdy, pokud bude součástí širší strategie, která řeší kvalitu vody, odpadní vody, fosfor, rybí obsádku, manipulaci s průtoky i dlouhodobé plánování vodních zdrojů.
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