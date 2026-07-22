1/2026

EU chystá změny pravidel pro používání olova a kadmia v elektrozařízeních

22. 7. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

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zdroj: Flickr

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice v přenesené pravomoci, která upravuje výjimky ze směrnice RoHS pro používání olova a kadmia v některých elektrických a elektronických zařízeních. Návrh je nyní otevřen připomínkám.

Směrnice RoHS obecně omezuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních s cílem chránit zdraví lidí i životní prostředí. U vybraných aplikací však mohou být uděleny časově omezené výjimky, pokud dosud neexistuje technicky nebo ekonomicky vhodná náhrada a jejich zachování neoslabí úroveň ochrany stanovenou evropskou legislativou. Aktuálně posuzované výjimky se týkají například použití olova ve skle fluorescenčních trubic nebo olova a kadmia v laserových trubicích. Evropská komise nyní hodnotí, zda jsou i nadále splněny podmínky pro jejich zachování.

Návrh je součástí průběžné aktualizace směrnice RoHS, která reaguje na technický a vědecký pokrok. Evropská komise pravidelně přehodnocuje jednotlivé výjimky podle dostupnosti bezpečnějších alternativ, jejich spolehlivosti i dopadů na životní prostředí, zdraví a průmyslovou výrobu.

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