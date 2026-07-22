Miliardové dotace MPO k snížení spotřeby energie a zvýšení vlivu obnovitelných zdrojů zatím nevedly

Snížit spotřebu energie v českém průmyslu a službách, zvýšit výkon z obnovitelných zdrojů a snížit energetickou náročnost budov organizačních složek státu měly peníze hned z několika programů poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) v letech 2018 až 2025. Kontrola NKÚ ukázala, že stanovených cílů nebylo dosaženo. NKÚ celkově na úrovni systému u MPO zkontroloval 26,4 mld. Kč.
Kromě ministerstva průmyslu kontroloval NKÚ také 16 příjemců podpory. U čtyř zjistil skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně ve výši 2,7 mil. Kč a podal trestní oznámení. Tím došlo k oddálení termínu publikace kontrolního závěru. NKÚ může totiž kontrolu, která je v šetření orgánů činných v trestním řízení publikovat až po udělení jejich souhlasu. Ten byl udělen letos v dubnu.
Cílem programu podpory „Úspory energie“ hrazeného z operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020“ (OP PIK) bylo snížit energetickou náročnost podnikatelského sektoru. Kontrola NKÚ však ukázala, že Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) poskytnutá podpora ve výši 13,9 mld. Kč měla na celkovou spotřebu energie v průmyslu a ve službách jen zanedbatelný vliv. Přinesla totiž do 20. května 2025 úsporu ve výši 1 % z celkové čisté* konečné spotřeby energie v průmyslu a službách v ČR. Jak se kontrolou dále prokázalo, o podporu nebyl velký zájem. A opatření MPO ke zvýšení zájmu vedla ve svém důsledku k podpoře dražších projektů s nižšími úsporami.
Další podpora MPO ve výši 5,1 mld. Kč, poskytovaná tentokrát z operačního programu „Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027“ (OP TAK), měla za cíl dosáhnout zvýšení instalovaného výkonu z obnovitelných zdrojů energie. V roce 2024 mělo být podle programového dokumentu z obnovitelných zdrojů realizováno celkem 23 MW instalovaného výkonu. Do doby ukončení kontroly NKÚ v květnu 2025 podpořené projekty nepřinesly žádnou novou kapacitu výroby energie z obnovitelných zdrojů.
Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z „Národního plánu obnovy“ (NPO), zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie u těchto budov, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace. Z celkové alokace 2,9 mld. Kč bylo po třech letech vyčerpáno 268 mil. Kč (9 %) a podpořené projekty přinesly (v březnu 2025) roční úsporu jen 19,7 TJ (terajoule – jednotka energie). Plán přitom byl dosáhnout snížení spotřeby energie (k březnu 2026) ve výši 140 TJ za rok. Jedním z důvodů nezájmu organizačních složek státu o podporu je nevhodné nastavení podmínek podpory ze strany MPO, zejména krátký čas na realizaci projektu. Dalšími důvody byly nedostatek zdrojů organizačních složek státu na investice, vysoká míra inflace a růst stavebních nákladů. Nízký zájem přetrvával i přesto, že MPO v průběhu poskytování podpory nastavilo mírnější podmínky.
U čtyř z 16 kontrolovaných příjemců podpory NKÚ zjistil skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně ve výši 2,7 mil. Kč. Vesměs se jednalo o projekty na snížení energetické náročnosti budovy. Porušení odhalili kontroloři např. u příjemce podpory, který měl instalovat dvě fotovoltaické elektrárny, zrealizoval pouze jednu, ale vyúčtoval obě. Jiný příjemce zase nad rámec schváleného projektu nechal zasklít balkony, které ale nebyly zahrnuty do výpočtu úspor energie. Kontroloři odhalili i opačný postup – příjemce některé akce nerealizoval, ačkoliv byly součástí projektu, ale uplatnil je jako způsobilé výdaje.
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