Dukovany: Projekt postupuje, stát podpoří dodavatele při žádosti o certifikaci ASME

Projekt výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech pokračuje podle plánovaného harmonogramu a nadále vytváří významné příležitosti pro zapojení českých průmyslových podniků.
Podle aktuálních informací z Ministerstva průmyslu a obchodu byl ukončen geologický průzkum, probíhají povolovací procesy se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Dopravním a energetickým stavebním úřadem bez zásadních komplikací a v současnosti nehrozí zpoždění projektu. Důležitým milníkem pro zdárné pokračování projektu bylo červnové rozhodnutí Evropské komise o uzavření předběžného přezkumu zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP bez nutnosti dalšího hloubkového šetření.
Hlavní dodavatel projektu, společnost KHNP, postupně zveřejňuje jednotlivé dodavatelské balíčky v systému SMS (Supplier Management System). V SMS probíhá registrace a kvalifikace potenciálních subdodavatelů, je tam k dispozici aktualizovaný přehled všech balíčků včetně uvedení technických požadavků, klasifikace a termínů zahájení výběrových řízení. Aktuálně je v SMS evidováno okolo 200 balíčků pro pomocné vybavení a materiály (AE&M) a řada z nich nabízí příležitost pro zapojení dodavatelů z řad českých podniků.
Již nyní jsou do projektu zapojeny české firmy, například Škoda Doosan Power (parní turbíny), ČEZ Energetické projekty (geologický průzkum) a Energoprojekt Praha (inženýrské činnosti). České společnosti získaly 17 z dosud vysoutěžených dodavatelských balíčků. V druhé polovině roku 2026 je plánováno soutěžení balíčků např. na dodavatele výstavby chladících věží, odstředivých čerpadel, chladících jednotek, systému monitorování vodíku a detekce hořlavých plynů nebo systému CCTV pro provoz elektrárny. V druhé polovině roku budou rovněž pokračovat přípravné stavební práce. Zahájení hlavních stavebních prací je plánováno na rok 2029.
Certifikace ASME
U vybraných zařízení důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti bude podmínkou, aby dodavatelé měli certifikaci ASME. Z aktuálně připravovaných zakázek se požadavek na certifikaci ASME týká 48 balíčků, zatímco 166 balíčků tento požadavek neobsahuje. Požadavek na certifikaci ASME bude také u budoucích zakázek zaměřených na servis a údržbu.
Důležitou informací je, že pro registraci do výběrového řízení není nutné mít certifikaci ASME již udělenou. Uchazeč ovšem musí prokázat, že proces certifikace již zahájil, a současně doložit způsobilost prostřednictvím dokumentace systému kvality odpovídající požadavkům ASME NQA-1, technických a organizačních předpokladů a referencí z dodávek pro jadernou energetiku. Prokázání certifikace ASME bude vyžadováno nejpozději při výběru vítězného uchazeče. Podniky, které se chtějí ucházet o zakázku, jíž se požadavek na certifikaci ASME týká, by tedy měly přípravu na certifikaci zahájit co nejdříve, ale proces získání certifikace nemusí mít v momentu registrace do výběrových řízení ukončen.
Státní podpora pro firmy při získávání certifikací
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nový dotační nástroj zaměřený na podporu malých a středních podniků při získávání certifikací potřebných pro účast na jaderných projektech, zejména ASME a ISO 19443 (mezinárodní standard pro řízení kvality v sektoru jaderné energetiky). Vyhlášení výzvy v rámci OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) je plánováno na 20. srpna 2026. Žádosti bude možné podávat od 4. září 2026 do 1. února 2027. Výzva bude průběžná a žádosti budou posuzovány ihned po obdržení.
Podpora má pomoci pokrýt zejména:
- Výdaje na externí poradenské služby související se získáním nových certifikátů potřebných pro působení v jaderné energetice a jiných strategických odvětvích
- Výdaje na zpracování dokumentace k poradenské službě, např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení
- Výdaje spojené s procesem certifikace jako poplatky za certifikát a další poplatky certifikační autoritě
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