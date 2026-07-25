Komise schválila jednodušší standardy ESG reportingu. Firmám mají ušetřit čas i náklady

Evropská komise přijala revidované Evropské standardy pro vykazování udržitelnosti (ESRS) a současně představila nový dobrovolný standard pro menší podniky. Změny jsou součástí balíčkuOmnibus I, jehož cílem je zjednodušit pravidla ESG reportingu v EU, snížit administrativní zátěž firem a zároveň zachovat kvalitní informace pro investory, banky a další zainteresované strany.
Méně povinných údajů, nižší náklady
Nově schválené standardy ESRS mají být výrazně jednodušší než jejich původní verze. Evropská komise uvádí, že:
- počet povinných zveřejňovaných údajů klesne o více než 60 %,
- celkový počet datových bodů se sníží o více než 70 %,
- náklady spojené s ESG reportingem by měly firmám klesnout v průměru o více než 30 %.
Cílem je odstranit nadměrnou administrativu a zaměřit se na informace, které jsou pro investory a další uživatele skutečně relevantní. Přestože se rozsah reportingu zjednodušuje, firmy budou i nadále poskytovat informace o klíčových oblastech udržitelnosti, jako jsou změny klimatu, biodiverzita, lidská práva, sociální dopady či otázky správy a řízení společností.
Nový dobrovolný standard pro menší firmy
Součástí balíčku je také dobrovolný standard pro podniky, které nespadají do působnosti směrnice CSRD. Ten má sloužit jako jednoduchý a přiměřený rámec pro poskytování údajů o udržitelnosti, zejména pokud je od menších firem požadují banky, investoři nebo obchodní partneři.
Významnou novinkou je zavedení tzv. value chain cap. To znamená, že společnosti podléhající CSRD nebudou moci po svých dodavatelích a dalších firmách v hodnotovém řetězci požadovat více informací, než kolik stanoví tento dobrovolný standard. Pro malé a střední podniky by tak mělo dojít k výraznému omezení množství ESG dotazníků a individuálních požadavků ze strany zákazníků či finančních institucí.
Součást širšího zjednodušení pravidel CSRD
Přijaté změny navazují na balíček Omnibus I, kterým Evropská komise usiluje o zjednodušení evropské legislativy v oblasti udržitelnosti. Vedle úprav samotných standardů ESRS již dříve navrhla také zúžení okruhu společností, na které se povinnost reportovat podle CSRD vztahuje. Podle finální podoby balíčku Omnibus I zůstávají v rozsahu směrnice CSRD především společnosti, které současně zaměstnávají více než 1 000 zaměstnanců a dosahují čistého ročního obratu vyššího než 450 milionů eur.
Pro skupiny ze třetích zemí (mimo EU) platí zvláštní pravidla – povinnost reportovat se vztahuje na společnosti s obratem v EU nad 450 milionů eur, které zároveň mají v EU významnou pobočku nebo dceřinou společnost. V praxi to znamená, že z povinnosti reportovat podle CSRD nově vypadla řada velkých podniků, které do působnosti směrnice spadaly podle původního návrhu. Malé a střední podniky již nejsou přímými adresáty této regulace a díky nově zavedené ochraně v dodavatelských řetězcích by měly čelit i menšímu množství ESG dotazníků a individuálních požadavků na data ze strany zákazníků, bank či investorů.
Podle finální verze Omnibus I se zároveň zastavilo původně plánované postupné rozšiřování CSRD na další skupiny společností. Oproti původnímu harmonogramu již neexistují samostatné vlny pro velké podniky, kótované malé a střední podniky či další kategorie firem. Povinnost reportingu tak zůstává soustředěna na výrazně zúžený okruh největších společností. Revize standardů vychází z technických doporučení organizace EFRAG a z rozsáhlých konzultací se zástupci podniků, investorů, auditorů i dalších zainteresovaných stran.
Co bude následovat
Revidované standardy ESRS i nový dobrovolný standard nyní projdou kontrolou Evropského parlamentu a Rady EU. Oba akty v přenesené pravomoci budou těmto institucím předány k přezkumu. Kontrolní období potrvá dva měsíce a může být prodlouženo o další dva měsíce. Pokud Evropský parlament ani Rada EU během této doby nevznesou námitky, nová pravidla vstoupí v platnost po skončení tohoto procesu. V praxi by tak revidované standardy mohly začít platit již během letošního podzimu – v nejrychlejším případě v září, při využití celé přezkumné lhůty pak nejpozději do konce roku.
V současnosti rovněž probíhá veřejná konzultace ke směrnici o náležité péči (CSDDD), který rovněž byla upravena v rámci Omnibusu I. Evropská komise v této konzultaci sbírá podněty pro implementační pokyny k CSDDD, a to až do 12.srpna.
Komentáře