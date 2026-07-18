1/2026

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti k 30.6.2026

18. 7. 2026| zdroj: ISPOP0

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zdroj: pixabay

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím systému ISPOP zveřejnilo nové datové standardy pro vybrané ohlašovací povinnosti s účinností od 30. června 2026. Tyto standardy budou sloužit pro elektronické podávání vybraných hlášení v roce 2027.

Datové standardy určují jednotnou strukturu elektronických formulářů, jejich formát i pravidla automatických kontrol, které systém při odesílání hlášení provádí. Díky tomu mohou být podaná data zpracována jednotným způsobem a zároveň se snižuje riziko chyb při jejich vyplňování.

Nově zveřejněné standardy se týkají vybraných formulářů z oblastí:

  • vodního hospodářství,
  • odpadového hospodářství,
  • ochrany ovzduší.

Podniky a další subjekty, kterých se ohlašovací povinnosti týkají, mohou nové datové standardy využít při přípravě hlášení podávaných v roce 2027. Podle zákona č. 25/2008 Sb. musí Ministerstvo životního prostředí zveřejnit datový standard nejpozději šest měsíců před termínem příslušné ohlašovací povinnosti. Organizace tak mají dostatek času přizpůsobit své informační systémy i interní procesy novým požadavkům.

Aktuální datové standardy jsou k dispozici v sekci Technické požadavky → Datové standardy na webu ISPOP.

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