1/2026

Vláda připraví revizi krizové a obranné legislativy, rozhodla také o ukončení regulace cen pohonných hmot

18. 7. 2026| zdroj: Vláda České republiky0

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zdroj: pixabay

Ministerstva vnitra a obrany prověří současné právní předpisy v oblasti krizové a obranné legislativy a navrhnou konkrétní změny zákonů vedoucí k větší flexibilitě a vyšší připravenosti státu čelit mimořádným událostem. Úkol do jednoho roku provést tuto revizi zákonů uložila vláda Andreje Babiše ministrům obrany a vnitra na zasedání v pondělí 13. července 2026.

Projednala také připravené memorandum, které má podpořit výstavbu dalších malých modulárních reaktorů v Česku, a rozhodla dále neprodlužovat daňová a regulační opatření mířící na ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic.

Vláda se zabývala také dalším rozvojem malých modulárních reaktorů v Česku. Na jejich výstavbě spolupracuje ČEZ se společností Rolls-Royce SMR Limited. Připravuje se výstavba prvního malého modulárního reaktoru v Temelíně, ale vláda má v úmyslu rozšířit tento program spolupráce i na další perspektivní lokality, na území České republiky, především v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, zejména v lokalitách elektráren Dětmarovice, Tušimice a dalších. Příslušné Memorandum o porozumění o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro Program SMR v České republice podepíše první vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s britskou stranou u příležitosti své návštěvy Spojeného království.

Kabinet se také rozhodl na základě aktuálního vývoje na trhu s ropou dále neprodlužovat opatření, kterými držel na uzdě ceny motorové nafty a běžného benzínu na českém maloobchodním trhu. Snížená spotřební daň na naftu a regulace cen benzínu a marží provozovatelů čerpacích stanic tak skončí v neděli 19. července. Vláda je ale připravena, pokud by opět došlo k dramatickému nárůstu cen ropy na světových trzích v souvislosti s vyostřením situace v Hormuzském průlivu, případně regulační opatření opět zavést.

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