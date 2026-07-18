Další posílení jaderné bezpečnosti v Dukovanech. Elektrárna má nový systém pro dlouhodobý odvod tepla

Komplex vysoce výkonných čerpadel, dieselových motorů, autonomního řídicího systému a dalších zařízení by v případě potřeby zajistil dlouhodobý přívod chladicí vody ke konkrétnímu bloku a tím zajistil záložní odvod zbytkového tepla z primárního okruhu.
Mobilní systém dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody za hodinu na vzdálenost až čtyř kilometrů. Obsluha připraví celý systém k zásahu během méně než 24 hodin. „Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 °C do plus 50 °C, účinkům letících předmětů i dalším vnějším vlivům,“ říká ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín.
Systém navrhla, vyrobila, namontovala a uvedla do provozu společnost ROEZ. „V jaderné energetice nestačí, aby technologie fungovala. Musí být spolehlivá i v situacích, které s vysokou pravděpodobností nikdy nenastanou. Právě proto jsme celý systém navrhovali s důrazem na jednoduchost, redundanci a maximální provozní spolehlivost,“ podotýká ředitel ROEZ Michal Lecký.
Úspěšné zkoušky potvrdily připravenost systému k nasazení a uzavřely další etapu programu Skupiny ČEZ zaměřeného na trvalé zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti českých jaderných elektráren. Nový systém zároveň podporuje dlouhodobou strategii provozu elektrárny Dukovany. ČEZ připravuje provoz tamních bloků až na 80 let, což vedle modernizace technologií a pravidelné obnovy zařízení vyžaduje také průběžné posilování bezpečnostních systémů a připravenosti na mimořádné situace.
„Dlouhodobý provoz dukovanských bloků stavíme na třech pilířích – technické kondici zařízení, odbornosti našich zaměstnanců a neustálém posilování bezpečnosti. Nový systém dlouhodobého odvodu tepla je dalším konkrétním krokem, který naše bloky dostává na úroveň reaktorů Generace 3 a potvrzuje, že jaderné elektrárny připravujeme na bezpečný a spolehlivý provoz i v dalších desetiletích,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Označení „generace 3“ se používá pro nejnovější jaderné elektrárny s rozšířenými bezpečnostními prvky a maximální, rozumně dosažitelnou úrovní zálohování důležitých systémů. Jejich konstrukce vychází z požadavku na zvládání i velmi nepravděpodobných provozních a vnějších událostí.
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