Evropští vodaři čelí kyberútokům. Volají po posílení bezpečnosti infrastruktury

Evropská sdružení žádají, aby se plánované výdaje NATO na bezpečnost promítly i do ochrany kritické infrastruktury.
Penízena širší bezpečnost
V posledních letech čelí evropské i české vodárenské společnosti stále častějším a propracovanějším kybernetickým útokům. Vodohospodářské provozy patří mezi kritickou infrastrukturu a jejich ohrožení může představovat závažný bezpečnostní problém. Bezpečnostní situace se v souvislosti s geopolitickým vývojem výrazně změnila a provozovatelé vodohospodářských systémů musí počítat s tím, že rizika budou dále narůstat.
Členské státy NATO se v loňském roce zavázaly navýšit celkové výdaje na obranu a bezpečnost na 5 % HDP do roku 2035. Z této částky je 3,5 % HDP určeno na přímé vojenské výdaje a 1,5 % HDP na širší bezpečnost, která zahrnuje i ochranu kritické infrastruktury.
To, jak budou prostředky na širší bezpečnost rozděleny, zatím není zcela jasné, a právě proto se evropské organizace zastupující provozovatele klíčových systémů snaží upozornit na potřebu posílit i odolnost vodárenských systémů. Ve společném prohlášení vyzvaly spojence NATO, aby byl tento závazek skutečně promítnut do podpory kritické infrastruktury.
Voda v době míru i krize
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