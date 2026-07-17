1/2026

Evropští vodaři čelí kyberútokům. Volají po posílení bezpečnosti infrastruktury

17. 7. 2026| autor: Redakce0

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zdroj: unsplash.com

Evropská sdružení žádají, aby se plánované výdaje NATO na bezpečnost promítly i do ochrany kritické infrastruktury.

Penízena širší bezpečnost

V posledních letech čelí evropské i české vodárenské společnosti stále častějším a propracovanějším kybernetickým útokům. Vodohospodářské provozy patří mezi kritickou infrastrukturu a jejich ohrožení může představovat závažný bezpečnostní problém. Bezpečnostní situace se v souvislosti s geopolitickým vývojem výrazně změnila a provozovatelé vodohospodářských systémů musí počítat s tím, že rizika budou dále narůstat.

Členské státy NATO se v loňském roce zavázaly navýšit celkové výdaje na obranu a bezpečnost na 5 % HDP do roku 2035. Z této částky je 3,5 % HDP určeno na přímé vojenské výdaje a 1,5 % HDP na širší bezpečnost, která zahrnuje i ochranu kritické infrastruktury.

To, jak budou prostředky na širší bezpečnost rozděleny, zatím není zcela jasné, a právě proto se evropské organizace zastupující provozovatele klíčových systémů snaží upozornit na potřebu posílit i odolnost vodárenských systémů. Ve společném prohlášení vyzvaly spojence NATO, aby byl tento závazek skutečně promítnut do podpory kritické infrastruktury.

Voda v době míru i krize

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