Nová pravidla pro chemickou recyklaci PET přijata

Evropská komise poprvé sjednotila způsob výpočtu, ověřování a vykazování recyklovaného obsahu v jednorázových PET nápojových lahvích. Metodika zahrnuje mechanickou i chemickou recyklaci a přináší větší právní jistotu recyklačnímu sektoru.
Klíčový krok evropské legislativy
Dne 3. července 2026 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2026/1425, kterým se stanoví pravidla pro výpočet, ověřování a předkládání údajů o obsahu recyklovaného plastu v plastových nápojových lahvích na jedno použití. Současně bylo zrušeno dosavadní prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2683.
Nový prováděcí akt navazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (SUP), která stanovuje minimální podíl recyklovaného plastu v PET nápojových lahvích. Zároveň zapadá do širšího evropského legislativního rámce, jehož součástí je také nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), které postupně zavádí nové požadavky na recyklovatelnost obalů a minimální obsah recyklovaného plastu.
Jednotný přístup pro celý evropský trh
Přijatý prováděcí akt vůbec poprvé stanoví jednotný způsob výpočtu, ověřování a vykazování recyklovaného obsahu v PET nápojových lahvích. Podle Evropské komise přinese harmonizovaný přístup větší transparentnost při vykazování recyklovaného obsahu, vytvoří rovné podmínky pro všechny účastníky trhu a poskytne vyšší investiční jistotu recyklačnímu sektoru. Současně má členským státům usnadnit plnění cílů stanovených směrnicí o jednorázových plastech.
Významnou novinkou je skutečnost, že stanovený způsob výpočtu není omezen pouze na mechanickou recyklaci. Evropská komise výslovně uvádí, že stanovený způsob výpočtu lze použít na jakoukoli recyklační technologii, včetně mechanické i chemické recyklace. Mechanická recyklace dnes představuje nejrozšířenější způsob zpracování plastového odpadu a zahrnuje zejména čištění, drcení a opětovné zpracování plastů na nové výrobky. Komise však současně upozorňuje, že některé proudy plastového odpadu nelze tímto způsobem efektivně recyklovat. Typickým příkladem jsou plasty znečištěné zbytky potravin, materiály obsahující různá aditiva nebo směsné plastové odpady, jejichž vlastnosti mechanické zpracování významně omezují. Právě v těchto případech mohou pokročilé recyklační technologie mechanickou recyklaci vhodně doplňovat.
Chemická recyklace jako součást evropské strategie
Na rozdíl od mechanické recyklace rozkládají chemické recyklační technologie PET na monomery, které lze následně využít jako surovinu pro výrobu nových plastů nebo dalších chemických látek. Podle Evropské komise tak umožňují vracet do oběhu další proudy plastových odpadů, včetně materiálů určených pro výrobky s vysokými kvalitativními požadavky, například obaly určené pro styk s potravinami.
Skutečnost, že nově stanovený způsob výpočtu zahrnuje jak mechanickou, tak chemickou recyklaci, potvrzuje, že evropská legislativa počítá s využitím obou přístupů při plnění cílů recyklovaného obsahu stanovených směrnicí SUP. Současně Komise zdůrazňuje, že pokročilé technologie mají mechanickou recyklaci doplňovat, nikoli nahrazovat. Je přitom důležité zdůraznit, že tento prováděcí akt byl přijat výhradně pro účely výpočtu recyklovaného obsahu v jednorázových PET nápojových lahvích podle směrnice SUP. Nevytváří obecný rámec pro všechny plastové odpady ani pro všechny technologie chemické recyklace.
Jaká pravidla budou platit pro recyklovaný plast
Prováděcí rozhodnutí stanoví také podmínky, za nichž lze recyklovaný plast započítávat do plnění evropských cílů v oblasti recyklovaného obsahu. V první fázi bude možné započítávat recyklovaný plast recyklovaný v členských státech Evropské unie a v ostatních státech Evropského hospodářského prostoru, kde lze plně ověřit dodržování požadavků právních předpisů EU v oblasti ochrany životního prostředí.
Od 21. listopadu 2027 se tato možnost rozšíří také na plastový recyklát vyrobený v zemích OECD. Podmínkou však je, že nebude vyloučen podle nařízení EU o přepravě odpadů. Do plnění evropských cílů tak bude možné započítávat také recyklovaný plast pocházející ze zemí OECD, pokud budou splněny podmínky stanovené evropskou legislativou. Recyklát ze států mimo OECD bude možné započítávat pouze tehdy, pokud bude možné prokázat, že při jeho recyklaci byly dodrženy standardy ochrany lidského zdraví a životního prostředí rovnocenné požadavkům právních předpisů EU. Komise současně zdůrazňuje, že recyklovaný obsah bude možné započítávat pouze na základě důvěryhodných, dohledatelných a environmentálně odpovědných standardů.
Větší právní jistota pro nové investice
Nová metodika představuje významný krok k naplňování evropských cílů v oblasti recyklovaných plastů. Zavádí jednotná pravidla pro vykazování recyklovaného obsahu, zvyšuje právní jistotu výrobců, recyklátorů i kontrolních orgánů a vytváří předvídatelnější regulatorní prostředí pro plánování nových investic do recyklačních kapacit. Současně vysílá důležitý signál trhu, že vedle mechanické recyklace Evropská komise počítá také s využitím chemické recyklace při plnění cílů recyklovaného obsahu PET nápojových lahví. Tento přístup tak vytváří příznivější podmínky pro další rozvoj pokročilých recyklačních technologií a poskytují větší regulatorní jistotu pro investice do nových zařízení pro zpracování PET odpadu, která budou schopna recyklovat i materiály nevhodné pro mechanickou recyklaci.
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