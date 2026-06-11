Firmy čeká příští rok nový způsob účtování elektřiny. ERÚ mění tarifní strukturu

Energetický regulační úřad zavede od 1. ledna 2027 nový způsob účtování regulované složky ceny elektřiny pro odběratele na vysokém a velmi vysokém napětí. Nová tarifní struktura nahradí dosavadní platby za rezervovanou kapacitu a její překročení. Účtování se nově zaměří na sjednaný rezervovaný příkon a na skutečně naměřené maximální čtvrthodinové zatížení.
Energetický regulační úřad (ERÚ) uvádí, že cílem změny je přesnější přiřazení nákladů podle toho, jak jednotliví zákazníci síť skutečně zatěžují. Podle energetické společnosti Electree přinese změna férovější rozdělení nákladů na provoz distribuční soustavy. Zároveň však zvýší význam aktivního řízení odběrových špiček. Podniky tak budou muset sledovat nejen celkovou spotřebu elektřiny, ale také okamžiky, kdy odběr dosahuje nejvyšších hodnot. ERÚ dlouhodobě upozorňuje, že právě krátkodobá maxima představují významnou zátěž pro síť a ovlivňují investiční potřeby distribučních společností.
Nový systém má lépe odrážet reálné zatížení sítě jednotlivými zákazníky. Podle společnosti Electree ale bude nutné věnovat větší pozornost krátkodobým maximům, protože se přímo promítnou do distribučních nákladů. ERÚ potvrzuje, že dopady na jednotlivé podniky budou záviset na tom, jak mají nastavený rezervovaný příkon a jaký je jejich odběrový profil.
Aktuální změna od roku 2027 se netýká odběratelů připojených na hladině nízkého napětí, tedy domácností a malých podnikatelů. ERÚ uvádí, že pro tuto skupinu se připravuje samostatná úprava tarifní struktury. Od roku 2028 mají probíhat pilotní projekty a širší nasazení se plánuje od roku 2030. I v této fázi má být změna založena na dobrovolném zapojení zákazníků.
Řízení odběrových špiček bude klíčové
Součástí změny bude také měsíční zpětné vyhodnocování tarifní varianty. Podniky už nebudou volit mezi jednotlivými tarifními logikami. Systém automaticky uplatní variantu, která bude pro zákazníka výhodnější podle skutečného průběhu odběru. ERÚ uvádí, že tento princip má zvýšit transparentnost a odstranit administrativní zátěž, ale zároveň neodstraňuje potřebu správně nastavit rezervovaný příkon a řídit výkonové špičky.
Electree doporučuje, aby podniky začaly detailní analýzou čtvrthodinových dat. Na základě těchto údajů lze identifikovat provozní situace, ve kterých vznikají odběrová maxima, a navrhnout technická opatření. Mezi nejčastěji zvažovaná řešení patří bateriová úložiště, systémy řízení spotřeby a úpravy provozních režimů. ERÚ očekává, že změna tarifní struktury povede ke snížení celkového rezervovaného příkonu v soustavě přibližně o 15 procent, což odpovídá zhruba 3,3 GW. Podle úřadu může efektivnější využívání příkonu přinést úsporu až 2,5 miliardy korun ročně.
Správně navržené bateriové úložiště dokáže výrazně omezit krátkodobé odběrové špičky. Úspora na naměřeném maximu se podle Rubena Marady, spoluzakladatele Electree, po roce 2027 stane jedním z hlavních ekonomických přínosů bateriových systémů pro průmyslové podniky. U vhodně dimenzovaných zařízení lze kromě řízení špiček zvažovat také zapojení do služeb výkonové rovnováhy nebo agregace flexibility. Ekonomické nastavení nicméně musí být navrženo tak, aby kapacita vyhrazená pro poskytování služeb neomezovala základní funkci baterie při ochraně zákazníka před odběrovými maximy.
Fotovoltaika bez akumulace špičky nevyřeší
Změny se dotknou i firem, které provozují fotovoltaické elektrárny bez akumulace. Výroba ze slunce snižuje odběr ze sítě, ale nezaručuje vyrovnaný odběrový profil. V případě poklesu výroby způsobeného oblačností, souběhem provozu technologií nebo nabíjením elektromobilů může vzniknout čtvrthodinové maximum, které ovlivní distribuční náklady za celý měsíc. ERÚ upozorňuje, že samotná fotovoltaika bez akumulace není nástrojem pro řízení výkonových špiček a že podniky by měly posuzovat výrobu a spotřebu v širších souvislostech.
Podle Marady bude po roce 2027 stále důležitější posuzovat energetiku podniku jako celek. Do tohoto celku bude patřit výroba, spotřeba, akumulace, rezervovaný příkon a maximální čtvrthodinový odběr. ERÚ tento přístup podporuje a uvádí, že nová tarifní struktura má motivovat podniky k efektivnějšímu využívání sítě a k zavádění technologií, které pomáhají stabilizovat odběrový profil.
Úřad připravil kalkulačku, ve které si mohou odběratelé na hladině vysokého a velmi vysokého napětí spočítat dopady nové tarifní struktury. Výsledky výpočtu mohou sloužit jako podklad pro úpravu parametrů smluv s provozovateli distribučních soustav. Podniky tak mohou ještě před začátkem roku 2027 optimalizovat sjednaný rezervovaný příkon a další smluvní hodnoty podle nových pravidel.
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