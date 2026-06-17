Když končí stavební povolení. Na co si dát pozor u starých FVE

Mnoho starých fotovoltaických elektráren má stavební povolení, která brzy vyprší a jejich majitelé o tom často ani nevědí. Vyplatí se proto začít s kontrolou dokumentace dřív, než bude pozdě.
Důležité je začít včas
Staré fotovoltaické elektrárny mají různé typy stavebních povolení, takže postup pro jejich prodloužení se liší. Pokud má FVE ve stavebním povolení uvedeno, že se jedná o trvalou stavbu, pak není časově omezeno a není potřeba žádat o prodloužení.
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