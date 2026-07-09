Blackout může trvat jen několik sekund, ale odstávka výroby celé hodiny. A stát miliony

Výpadek elektřiny ve výrobním podniku není pouhá technická nepříjemnost. I několikasekundové přerušení dodávky může zastavit celou výrobní linku, vyřadit řídicí systémy, znehodnotit rozpracovanou výrobu a způsobit odstávku trvající mnohem déle než samotný výpadek.
Přesto dle společnosti Electree řada tuzemských firem stále přistupuje k energetické bezpečnosti jako k okrajovému tématu, nikoliv jako ke klíčové součásti krizového řízení.
Největší hrozba? Nikoliv celorepublikový blackout, ale každodenní provozní rizika
Veřejná diskuse o energetické bezpečnosti se zpravidla točí kolem scénáře plošného dlouhodobého blackoutu. Pro výrobní podniky je přitom realita mnohem prozaičtější – a o to nebezpečnější. Nejčastějším problémem jsou totiž lokální poruchy distribuční sítě, krátké výpadky, kolísání napětí nebo neplánované odstávky, jejichž finanční dopady mohou být enormní.
„Ve výrobě nemusí trvat výpadek hodinu, aby způsobil milionovou škodu. Někdy stačí několik sekund, odpadnou řídicí systémy a návrat celé linky do provozu trvá násobně déle. Proto musí být energie součástí krizového řízení firmy, nikoliv pouze položkou na faktuře," vysvětluje Ruben Marada, spoluzakladatel společnosti Electree.
Nejdražší nemusí být hodina bez výroby, ale návrat zpět do normálu
Krátký výpadek může zastavit robotickou linku, kompresory, chlazení, čerpadla nebo technologický proces, který nelze jednoduše spustit stisknutím jednoho tlačítka. Následuje kontrola zařízení, odstranění zmetků, opětovné nahřátí či natlakování technologie – a někdy také několikahodinový náběh celé výroby. Energetická bezpečnost proto musí být stejnou součástí krizového řízení firmy jako požární ochrana, kybernetická bezpečnost nebo zálohování dat. „Klíčová otázka, na kterou by si měl umět odpovědět každý provozní ředitel, zní: ,Víte, co se ve vaší firmě stane během prvních deseti sekund bez elektřiny?‘,“ komentuje spoluzakladatel společnosti Electree.
V mnoha podnicích sice záložní zdroj existuje, ale nikdo přesně neví, které technologie udrží, za jak dlouho se spustí a zda byl někdy otestován v reálném provozu. Fotovoltaická elektrárna se navíc při běžném zapojení během výpadku sítě automaticky vypne. Samotná instalace panelů či baterie tedy ještě neznamená, že je firma na nečekané přerušení dodávky elektřiny skutečně připravena.
Modelový příklad: co výpadek skutečně stojí
Společnost Electree ilustruje finanční rizika na modelovém příkladu provozu s deseti CNC obráběcími stroji. Krátkodobý výpadek proudu v takovém podniku by mohl znamenat znehodnocení rozpracovaných obrobků v hodnotě až 100 000 Kč a poškození karbidových vrtáků za zhruba 250 000 Kč. K těmto přímým ztrátám na materiálu by bylo nutné připočíst dalších 20 000 Kč za seřízení, výměnu nástrojů a kontrolu kvality, spolu s 25 000 Kč za hodinovou odstávku technologií. Celková přímá škoda způsobená jediným výpadkem tak v tomto případě dosahuje 395 000 Kč. „Jediný správně zachycený výpadek může u takovéhoto provozu zabránit přímé škodě v řádech stovek tisíc korun, a to bez započtení následků zpoždění výroby a smluvních sankcí,“ uvádí Ruben Marada.
Správný postup – nejdříve analýza, teprve pak řešení
Firma by se neměla nejprve ptát, jak velké bateriové úložiště koupit. Nejdříve musí vědět, které procesy nesmějí vypadnout ani na moment, které je nutné bezpečně odstavit a kolik stojí každá hodina omezeného provozu. Teprve na základě těchto odpovědí lze navrhnout kombinaci BESS, UPS, záložního generátoru, fotovoltaiky a automatického řízení.
„Naším cílem není zákazníkovi jednoduše prodat baterii. Nejdříve potřebujeme vědět, které procesy musí přežít první sekundy, jaké první hodinu a jaké celý den. Teprve potom lze navrhnout řešení, které bude technicky i ekonomicky dávat smysl," uvádí Ruben Marada. Electree tedy nenabízí jedno univerzální řešení. Celý proces začíná analýzou spotřeby a mapováním kritických technologií konkrétního provozu. Zařízení jsou následně rozdělena podle priorit a je připraven scénář, co se má při výpadku automaticky stát – bez nutnosti lidského zásahu.
Bateriové úložiště = jistota v krizi, přínos v běžném provozu
Bateriové úložiště přitom nemusí pouze čekat na krizovou situaci. V běžném provozu může snižovat výkonové špičky, využívat přebytky z fotovoltaiky, optimalizovat nákup elektřiny na základě spotových cen nebo poskytovat flexibilitu pro trh s regulační energií. Investice do energetické bezpečnosti tak může zároveň každý den vytvářet prokazatelný ekonomický přínos.
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