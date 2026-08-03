1/2026

Zprávy o trhu EU ETS: 3. 8. 2026

3. 8. 2026| autor: Redakce| zdroj: Vertis0

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zdroj: unsplash.com

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec26 dosáhla €83,60 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec26).

DMA přehled (klouzavé průměry):

  • 20denní průměr (DMA20): €81,46
  • 30denní průměr (DMA30): €81,06
  • 50denní průměr (DMA50): €80,05
  • 100denní průměr (DMA100): €76,64
  • 200denní průměr (DMA200): €79,27

Faktory, na které si dát pozor tento týden:

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