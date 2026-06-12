1/2026

Rostoucí salinita vod může být problémem

12. 6. 2026| autor: Redakce0

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zdroj: pexels

Intenzivní srážení fosforu sice pomáhá plnit přísnější limity, ale zároveň může vést k hluboké změně chemických procesů ve vodě a zvyšovat ekologická rizika.

Zvyšující se salinita povrchových vod, označovaná jako salinizační syndrom, představuje dlouhodobě rostoucí trend. I když se voda stává slanější, v hodnocení dobrého stavu vodních útvarů se to neprojevuje. Parametry salinity totiž nemají stanovené cílové hodnoty pro dobrý ekologický stav, takže se zvýšení salinity neodráží v mapách a nejsou na něj navrhována opatření ke zlepšení.

Přitom jde o problém, který může být ekologicky významný. Syndrom salinizace sladkých vod nezahrnuje pouze nárůst koncentrací chloridu sodného, ale představuje komplexní transformaci hydrochemického režimu toků, zahrnující alkalizaci, změny kationtové výměny a mobilizaci toxických látek.

Vliv intenzivního srážení fosforu na salinitu a sírany

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