Budoucnost emisních cílů a trh s druhotnými surovinami byly tématem jednání ministrů

Revizi systému evropských povolenek, roli Evropské unie v mezinárodním vyjednávání v ochraně klimatu nebo budoucnost oběhového hospodářství projednali zástupci členských států EU na neformální Radě ministrů životního prostředí. Tu uspořádalo 23.–24. července Irsko, které od července převzalo předsednictví Rady Evropské unie. Delegaci České republiky vedl v Dublinu ministr životního prostředí Igor Červený.
„Evropské unii se v posledních desetiletích daří snižovat emise skleníkových plynů, otázka ale je, zda se daří zachovat globální konkurenceschopnost. Pokud čistší evropskou produkci nahradíme dovozy s vyšší uhlíkovou stopou, přesouváme výrobu, emise i strategickou závislost mimo EU. My musíme podnikům nabídnout nejen nové povinnosti, ale také předvídatelné podmínky pro investice. Klíčová je proto rovněž stabilita a předvídatelnost trhu s emisními povolenkami.
Proto osobně vítám, že Evropská komise vůbec otevřela revizi systému EU ETS a reaguje na některé problémy, na které nejen Česká republika dlouhodobě upozorňuje. Návrh musíme nejdříve pečlivě prozkoumat, už teď ale mohu vyzdvihnout pozitivní body, jako je zmírnění tempa snižování množství povolenek v systému, úprava pravidel pro bezplatnou alokaci nebo pokračování Modernizačního fondu i po roce 2030. Je ale jasné, že nás čeká ještě dlouhé období vyjednávání, během kterého bude potřeba řadu opatření i jejich praktických podmínek dále upřesnit,“ říká ministr životního prostředí Igor Červený.
Evropský průmysl, zejména energeticky náročná odvětví, prochází krizí způsobenou vysokými náklady a dotovanou konkurencí. Průmysl potřebuje především stabilní ceny povolenek a ochranu před zahraničními výrobky zatíženými vysokou emisní stopou, protože systém platby za uhlík v dovozech (CBAM) zatím nechrání exportní trhy. ČR proto prosazuje například zajištění infrastruktury, levných energií a vrácení výnosů z emisních povolenek do modernizace průmyslu. Ministryně a ministři životního prostředí debatovali také o postavení Evropské unie při mezinárodním vyjednávání ochrany klimatu, zejména v souvislosti s podzimní klimatickou konferencí OSN v Antalyi v Turecku.
Ministr životního prostředí se během neformální Rady setkal s řadou představitelů členských zemí při bilaterálních jednáních. S domácím – irským – ministrem životního prostředí probral priority České republiky pro aktuální období předsednictví Irska. Další jednání proběhla s Rakouskem, tématem byly nejen emisní povolenky a odpadové hospodářství, ale i udržitelný turismus v horských oblastech.
Nový Akt o oběhovém hospodářství musí být jednoduchý, předvídatelný a měl by se poučit z chyb obalové legislativy
Odpolední blok neformální Rada věnovala debatě o oběhovém hospodářství a lepším využívání druhotných surovin. Díky opětovnému využívání materiálů, podpoře oprav, recyklaci, ale také posilováním trhů s druhotnými surovinami může Evropa snižovat závislost na dovozech surovin a zároveň podporovat konkurenceschopnost průmyslu a inovace. Tomu by měl pomoci nový Akt o oběhovém hospodářství. Nová legislativa ale musí zůstat co nejjednodušší a předvídatelná, a to ještě předtím, než začnou nová pravidla platit.
„Nemůžeme opakovat situaci, která nastala u nařízení o obalech a obalových odpadech, což je ambiciózní a komplexní předpis, který sleduje důležité cíle. Problém ale leží v jejich nesystémovém zavádění. Dosud chybí klíčová pravidla, například k označování obalů, kritériím recyklovatelnosti nebo metodikám testování tzv. věčných chemikálií PFAS, pravidlům pro minimalizaci obalů nebo požadavkům na zákaz určitých druhů obalů. To může vést k tomu, že firmy budou muset požadované kroky opakovat, místo aby provedly jednu promyšlenou změnu. Náklady na tyto změny se přitom podle některých zdrojů odhadují až na 54 miliard eur, které bychom mohli při rozumnějším nastavení Evropě z velké části ušetřit,“ shrnuje ministr Červený.
Komentáře