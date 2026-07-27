1/2026

MPO zveřejnilo seznam veřejně dostupných dobíjecích stanic

27. 7. 2026| zdroj: MPO0

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zdroj: pexels

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje seznam veřejně přístupných dobíjecích stanic na základě Evidence vedené podle §6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách.

K 30. 6. 2026 jsme obdrželi od vlastníků příp. provozovatelů zejména veřejných dobíjecích stanic přihlášky a evidujeme tak v provozu 3 668 dobíjecích stanic, které nabízejí 6 404 dobíjecích bodů k dobíjení elektromobilů nebo plug-in hybridů. Vysoce výkonných dobíjecích bodů, tzn. dobíjecích bodů s maximálním výstupním výkonem vyšším než 22 KW, je 2 750.

Seznam je zveřejňován ve formátu XLSX, ve stavu, jak byly údaje oprávněnými osobami nahlášeny. 

Interaktivní vizualizace evidovaných stanic je k dispozici ve statistikách na webových stránkách www.cistadoprava.cz.

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