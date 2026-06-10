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Když „eko“ není „eko“. Legislativa zpřísňuje pravidla proti greenwashingu

10. 6. 2026| autor: Martina Jandusová0

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zdroj: pexels

Běžnou součástí marketingu jsou v dnešní době ekologická tvrzení. Právě rostoucí poptávka po výrobcích šetrných k životnímu prostředí vede firmy k tomu, že stále častěji používají „zelená“ tvrzení, která ale ne vždy odpovídají skutečnosti. Na tuto situaci reaguje evropská i česká legislativa.

Účinnost se blíží

Směrnice č. 2024/825 o posílení postavení spotřebitelů v rámci zelené transformace (Empowering Consumers Directive) vymezuje, co je přípustné a co už může být považováno za greenwashing. Nový právní předpis zpřesňuje pravidla vyplývající ze směrnice o nekalých obchodních praktikách a směrnice o ochraně spotřebitele.

Součástí směrnice o nekalých obchodních praktikách je příloha se seznamem konkrétních zakázaných praktik. Ten nyní obsahuje 39 položek, protože byl rozšířen o nové praktiky související s greenwashingem.

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