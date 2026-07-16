Electree radí jak na levnější energie pro pobočky velkých firem i zaměstnance

Velké firmy často nakupují elektřinu pro každou pobočku samostatně, přestože na jedné budově mají přebytek z fotovoltaiky, a přitom v jiném provozu ve stejnou chvíli nakupují energii ze sítě. Podle společnosti Electree přitom lze z jednotlivých míst propojením všech poboček, výroby, bateriových úložišť a nabíjení elektromobilů vytvořit jeden řízený energetický celek. Energie se navíc může stát i novým zaměstnaneckým benefitem.
Optimalizace energie dnes neprobíhá jen uvnitř jedné budovy
Výrobní hala, sklad, administrativa, prodejny, logistická centra a nabíjecí stanice jedné firmy mívají odlišné profily spotřeby. Právě jejich rozdílnost ale vytváří prostor pro úsporu. Jedna lokalita může mít velkou střechu vhodnou pro fotovoltaiku, ale malou víkendovou spotřebu. Jiná pobočka může mít vysoký odběr, ale pro vlastní výrobu elektřiny nemá dostatek prostoru. Pokud firma obě místa posuzuje odděleně, část potenciálu zůstává nevyužita.
Firma může fungovat jako jeden energetický celek
„Představme si výrobní areál, který v neděli vyrábí ze střechy více elektřiny než sám potřebuje. Ve stejný moment ji však mohou spotřebovávat jiné firemní provozovny, sklady, chladicí zařízení nebo nabíjecí stanice. Sdílení umožní přebytek poslat tam, kde je to právě potřeba. Baterie následně řeší elektřinu, kterou není možné využít okamžitě, a přesune ji do pozdějších hodin,“ vysvětluje Ruben Marada, spoluzakladatel společnosti Electree. Do systému lze zapojit také firemní elektromobilitu. Nabíjení se nemusí spustit ihned po příjezdu vozidla – systém vyhodnotí plánovaný čas odjezdu, zatížení budovy, výrobu fotovoltaiky, stav baterie i aktuální cenu elektřiny a dostupný výkon mezi vozidla automaticky rozdělí. Firma tak nemusí kvůli nekontrolovanému nabíjení zbytečně navyšovat příkon nebo posilovat infrastrukturu.
Jak přistoupit k energetické optimalizaci firemního portfolia?
„Podnik může mít na jedné hale přebytek elektřiny, zatímco její další pobočka ve stejný čas energii nakupuje. Naším úkolem je tato místa propojit do jednoho energetického celku a výrobu využít tam, kde má aktuálně pro firmu nejvyšší hodnotu," popisuje Ruben Marada. Proto Electree analyzuje čtvrthodinová data ze všech firemních odběrných a výrobních míst. Na jejich základě připraví společný energetický model a určí, kde se vyplatí postavit fotovoltaiku, kde dává smysl baterie, mezi kterými místy lze elektřinu sdílet, jak řídit nabíjení elektrických vozidel a jak optimalizovat dodávku a nákup elektřiny. Management firmy následně získá jeden ucelený přehled nad celým portfoliem namísto desítek izolovaných faktur, aplikací a samostatných technologií.
Modelový příklad: sdílená energetika přináší úsporu přes milion korun a téměř stoprocentní využití energie
Jak v praxi vypadá přechod od izolovaného hospodaření k chytré energetice, ilustruje případ velkého logistického operátora se čtyřmi českými distribučními centry. Hala ve středních Čechách disponuje rozsáhlou střechou s fotovoltaikou o výkonu 500 kWp, avšak s minimálním víkendovým provozem. Na Moravě stojí chlazený sklad potravin s nepřetržitým vysokým odběrem, ale bez možnosti instalace vlastní FVE. V západních Čechách je provoz vybaven velkokapacitním bateriovým úložištěm o výkonu 300 kW / 600 kWh a flotilou elektromobilů, zatímco severočeský areál využívá moderní systém měření a regulace (MaR) pro vytápění a chlazení velkých prostor.
Dříve tyto pobočky fungovaly nezávisle na sobě a vytvářely energetický paradox: o víkendech firma prodávala přebytky z haly ve středních Čechách do sítě za nepříznivé, často až záporné spotové ceny, přičemž moravský chladírenský sklad ve stejný okamžik draze nakupoval elektřinu ze sítě. Po instalaci řídicích PLC automatů a integraci do platformy Electree Pulse se všechny čtyři provozy propojily do jednoho sdíleného bloku. Systém nyní v reálném čase při dosažení maxima energie namísto prodeje přesměruje přebytky z jedné haly do baterií v západních Čechách pro noční nabíjení vozidel. Zároveň dá pokyn MaR systémům, aby budovy začaly pomocí vlastní levné elektřiny intenzivněji chladit nebo „předtápět“ své prostory do zásoby díky využití stavební konstrukce jako termální baterie.
Tento logistický operátor je názorným příkladem toho, jak se z nákladové položky stává strategické aktivum. Když jsme haly propojili, přestala se energie bezúčelně posílat do sítě a začala se využívat tam, kde má pro firmu nejvyšší hodnotu – ať už pro provoz, logistickou flotilu nebo jako bonus pro zaměstnance. I po této masivní vnitřní optimalizaci totiž zůstávají podniku v letních měsících menší přetoky. Proto se je firma rozhodla proměnit v exkluzivní firemní benefit pro své kmenové pracovníky. Ti přešli ve svých domácnostech na chytré elektroměry a zbylá levná elektřina z firemních střech nyní putuje formou sdílení přímo do jejich domovů,“ vysvětluje Ruben Marada a dodává: „Výsledek je jasný: míra využití vlastní vyrobené energie v rámci celé firmy (včetně domácností zaměstnanců) stoupla ze 42 % na téměř 100 %, což podniku přináší úsporu 1,4 milionu korun ročně, nižší závislost na tržních výkyvech, a navíc unikátní nástroj pro nábor a motivaci pracovníků.“
Energie jako zaměstnanecký benefit
Elektřina může být v dnešní době pro zaměstnance stejně atraktivním benefitem jako například zvýhodněný mobilní tarif či příspěvek na dopravu. Firma může nabídnout třeba výhodnější zaměstnanecký tarif na elektřinu, zvýhodněné dobíjení soukromého elektromobilu v areálu, pomoc s pořízením domácí fotovoltaiky nebo baterie, příspěvek na chytré energetické řešení či zapojení do vhodně nastaveného modelu sdílení.
„Nejsnadnější a nejlépe škálovatelnou variantou firemních výhod bývá spojení zaměstnaneckého tarifu a chytrého nabíjení přímo v místě pracoviště. Musí ale vzniknout řešení, které je jednoduché pro zaměstnance, transparentní pro firmu a správně nastavené po technické i obchodní stránce," uzavírá spoluzakladatel společnosti Electree.
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