Jaké bylo počasí, voda a ovzduší v ČR v červnu 2026

Červen 2026 byl na území ČR teplotně silně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu (19,1 °C) byla o 2,6 °C vyšší než normál 1991–2020. V řadě průměrných červnových teplot od roku 1961 se tak řadí jako 3. nejteplejší. Druhá polovina měsíce byla ve znamení extrémní horké vlny přinášející do Česka rekordně vysoké teploty. Nové absolutní maximum teploty vzduchu pro území ČR činí 41,9 °C (z 28. června 2026, Doksany).
Srážkově měsíc červen hodnotíme jako normální. V průměru na našem území spadlo 71 mm srážek, což představuje 87 % normálu 1991–2020. Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 258,0 hodiny, což činí 117 % normálu 1991–2020. Druhá polovina měsíce byla ve znamení extrémní horké vlny přinášející do Česka rekordně vysoké teploty. Nové absolutní maximum teploty vzduchu pro území ČR činí 41,9 °C (z 28. června 2026, Doksany). V období 18.–30. června přesahovala denní maxima teploty vzduchu na našem území tropických 30 °C.
Během extrémně teplého víkendu 27.–28. června byly naměřeny na území ČR teploty vzduchu přesahující 40 °C. Již v sobotu 27. června bylo překonáno dosavadní absolutní maximum teploty vzduchu na území ČR (40,4 °C z 20. srpna 2012 v Dobřichovicích), když na stanici Doksany naměřili hodnotu 40,9 °C. Tento rekord byl překonán hned následující den 28. června, a to na stanici Doksany s maximem 41,9 °C a Tuhaň 41,0 °C. Extrémně vysoké teploty v těchto dnech zasáhly celé území Česka. Denní maxima teploty vzduchu 35 °C a více byly dne 27. června zaznamenány na 160 (63 %) a dne 28. června na více než 200 (80 %) stanicích standardní sítě ČHMÚ.
Srážky byly v první polovině měsíce poměrně časté a vyskytovaly se na velkém území ČR. V druhé polovině měsíce se srážky vyskytovaly spíše lokálně při bouřkách. Ve dnech 20., 21. a 29. června byly na několika stanicích zaznamenány denní úhrny srážek nad 50 mm. Silné bouřky byly často vedle přívalových srážek spojené i s výskytem krup. Z odtokového hlediska byl červen ve všech hlavních povodích podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem. Nejvyšší odtok byl zaznamenán v povodí Olše (79 % QVI), následovaném povodím Dyje (50 % QVI). V ostatních hlavních povodích byly hodnoty obdobné v povodí Odry a Vltavy dosáhl odtok 43 % QVI, v povodí Labe 41 % QVI a nejnižší byl v povodí Moravy (40 % QVI).
Na začátku třetí dekády, ve dnech 20.–21. 6., se vyskytly vydatnější srážky, které způsobily vzestupy hladin toků. Na Lužické Nise, Metuji a Červeném potoce (vše Q<2) a na Litavce (Q2) bylo dosaženo 1. SPA. Další významnější srážková epizoda nastala ve dnech 29. 6. až 1. 7. Dne 29. 6. byly překročeny stavy 1. SPA na Malé Hané v Opatovicích nad nádrží a na Jihlavě v Bransouzích, (obě Q<2).
Stav podzemní vody v mělkém oběhu a vydatnost pramenů byla mimořádně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů byl opět mimořádně podnormální. V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v červnu standardní podmínky. Nejlepší červnové rozptylové podmínky byly zaznamenány v roce 1994, naopak nejhorší v roce 2016. Velmi dobré rozptylové podmínky, vyjádřené pomocí ventilačního indexu pro celou ČR, byly zaznamenány v 10 dnech, v porovnání s desetiletým průměrem se jedná o zhoršení o 1 %. Dobré rozptylové podmínky byly zaznamenány ve 14 dnech, mírně nepříznivé ve třech a nepříznivé také ve třech dnech.
V červnu byly ve většině regionů zaznamenány standardní rozptylové podmínky. Zhoršené rozptylové podmínky se vyskytovaly v Libereckém, Olomouckém a Zlínském kraji a v aglomeraci O/K/F-M. V kraji Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji bez aglomerace O/K/F-M se rozptylové podmínky pohybovaly na hranici zhoršených a výrazně horších. V Plzeňském kraji pak byly zaznamenány rozptylové podmínky zlepšené.
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