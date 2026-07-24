Školy, podniky, domácnosti: ČEZ Distribuce připojila do sítě za první pololetí 14 425 nových odběrných míst a 5981 fotovoltaických elektráren

ČEZ Distribuce za první pololetí letošního roku připojila 14 425 nových odběrných míst jak z řad domácností, tak i podniků a velkých firem. Šlo o školy, domov pro seniory i čerpací stanici. Do své sítě za stejné období připojila 5981 fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem 191,7 MW. Celkem je již do distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 157 566 fotovoltaik s instalovaným výkonem 3,179 GW.
V letošním roce vynaloží společnost 18,5 miliard korun na úpravy a rozšíření své distribuční soustavy. Prostředky půjdou zejména do připojení zákaznických požadavků v oblasti klasických odběrů a také obnovitelných zdrojů nebo zařízení pro ukládání elektrické energie.„Průběžně realizujeme investiční akce zaměřené na rozvoj, obnovu a posilování distribuční soustavy, abychom dokázali uspokojovat požadavky našich zákazníků. Jde především o připojování nových odběrných míst pro domácnosti, firmy i veřejnou správu, obnovitelných zdrojů elektřiny a zařízení pro ukládání energie, zejména bateriových úložišť. Významná část investic směřuje také do digitalizace a automatizace distribuční sítě. Do roku 2030 plánujeme do rozvoje distribuční soustavy investovat více než 93 miliard korun,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.
Nová odběrná místa
Za první pololetí 2026 ČEZ Distribuce připojila ke své síti 14 425 nových odběratelů. Do hladiny nízkého napětí bylo připojeno 9182 domácností a 5093 malých firem. Do hladiny vysokého a velmi vysokého napětí pak distributor připojil 150 velkých firem a podniků. Celkem se ČEZ Distribuce stará o 3,8 milionů odběrných míst. Pro srovnání, za celý rok 2025 přibylo v distribuční síti ČEZ Distribuce celkem 13 955 nových odběrných míst. Již za první pololetí roku 2026 tak počet nově připojených odběratelů překonal celoroční přírůstek roku 2025 o 470 odběrných míst, tedy přibližně o 3,4 %. Do své sítě ČEZ Distribuce letos připojila například Základní školu v Říčanech, zimní stadion v Opavě, Domov pro seniory ve Sloupnici, novou čerpací stanici v Kaznějově, nebo připojila do sítě novou měnírnu napětí pro trolejbusové tratě v ulici Výstupní v Ústí nad Labem. Dále společnost vybudovala nové kabelové vedení nízkého napětí pro novou základní školu v obci Bášť nebo připojila novou základní školu ve Starém Plzenci.
Akumulace za první pololetí 2026
Od začátku roku 2026 přijala ČEZ Distribuce 4414 ks žádostí o připojení akumulačních zařízení s celkovou kapacitou baterií ve výši 96,1 GWh a celkovým výkonem baterií 47,1 GW. V 75 % případů jsou žádosti směřovány do hladiny vysokého napětí a 17 % do hladiny velmi vysokého napětí a zbytek potom na hladině nízkého napětí. Aktuálně jsou do sítě připojeny 2 ks samostatně stojících baterií, které prošly procesem UPOS (umožnění provozu pro ověření technologie a souladu) s celkovou kapacitou ve výši 37,4 MWh a celkovým výkonem 15,5 MW.
FVE za první pololetí 2026
V letošním roce zatím ČEZ Distribuce eviduje 13 745 ks přijatých žádostí o připojení výroben elektřiny, z toho cca 42% tvoří mikrozdroje. Od začátku letošního roku ČEZ Distribuce připojila 5981 FVE s instalovaným výkonem 191,7 MW. Více jak 87 % je s bateriovým uložištěm. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o snížení. Za stejné období v roce 2025 připojila společnost ČEZ Distribuce do své sítě 9084 FVE o instalovaném výkonu 253,1 MW. Celkem je již do distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 157 566 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 3,179 GW.
Největší zájem o FVE je stále ve středních Čechách
Z pohledu krajského rozdělení, energetici za letošní první pololetí připojili nejvíce solárních elektráren ve Středočeském kraji, celkem 1688 ks s instalovaným výkonem 46,3 MW. Na druhé příčce pomyslného solárního žebříku se umístil kraj Moravskoslezský s počtem 924 ks fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 29,7 MW. Bronzové místo pak obsadil kraj Královehradecký, kde energetici připojili do sítě 570 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 23,6 MW.
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