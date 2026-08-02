Monitoring průmyslové ekologie | 25. - 31. 7. 2026

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MONITORING 25. - 27. 7. 2026
Odpady:
Komise plánuje začlenit spalovny odpadu do EU ETS
| Prumyslovaekologie.cz |
Brusel zvažuje, že provozovatelé spaloven budou nakupovat emisní povolenky stejně jako ostatní průmyslové sektory, které jsou zapojené do systému EU ETS. Nyní se diskutuje o tom, kdy by měla tato povinnost začít platit.
Kam se spreji? Přestanov testuje jejich sběr, vědci z nich chtějí získat cenné kovy
| Prumyslovaekologie.cz |
Deodorant, lak na vlasy, barva nebo kartuše do vařiče. Spreje jsou běžnou součástí domácností, po použití ale často není jasné, kam s nimi. V běžném odpadu končí natlakované spreje, což jsou obaly plné hořlavých plynů.
Plastové tašky místo leteckého paliva? Čínští vědci jsou o krok blíž
| Hrot24.cz |
Čínští vědci představili nový způsob, jak přeměnit běžný plastový odpad na letecké palivo. Díky levným kovům a nové chemické metodě dosáhli vysoké výtěžnosti, technologii ale zatím čeká náročná cesta.
Ovzduší:
Bezkontaktní měření emisí vozidel v hledáčku mezinárodního výzkumného týmu
| Prumyslovaekologie.cz |
Jak efektivněji odhalovat vozidla s nadlimitními emisemi a zlepšit kvalitu ovzduší ve městech? Na to našel odpověď mezinárodní projekt City Air Remote Emission Sensing.
Energie:
ČEZ Distribuce připojila do sítě za první pololetí 14 425 nových odběrných míst a 5981 fotovoltaických elektráren
| Prumyslovaekologie.cz |
ČEZ Distribuce za první pololetí letošního roku připojila 14 425 nových odběrných míst jak z řad domácností, tak i podniků a velkých firem. Šlo o školy, domov pro seniory i čerpací stanici.
OECD: Globální ekonomika pod tlakem – geopolitika, energie a dopady na Česko
| Prumyslovaekologie.cz |
Ve svém reportu OECD potvrzuje skutečnost, že hlavním faktorem formujícím současný globální ekonomický vývoj je pokračující konflikt na Blízkém východě. Ten zásadně zvyšuje nejistotu, ovlivňuje ceny energií i obchodní toky.
Fotovoltaika pomůže organizacím šetřit provozní náklady. Pardubický kraj buduje moderní energetickou síť
| Komunalniekologie.cz |
Pardubický kraj pokračuje v rozsáhlých investicích do energetických úspor a obnovitelných zdrojů. Na budovách středních škol, zdravotnických zařízeních, dětských domovů i organizací sociálních služeb instaluje fotovoltaické elektrárny.
Kolik stály vodní a geotermální elektrárny v roce 2025?
| oEnergetice.cz |
Zatímco náklady na výrobu elektřiny z větrných a solárních elektráren v roce 2025 dále klesaly, vodní energie, geotermální elektrárny a bioenergetika zaznamenaly opačný vývoj.
Voda:
Stovky milionů korun ročně každý rok cílí k rozvoji a obnově vodohospodářské infrastruktury v Ostravě
| Komunalniekologie.cz |
K nejnákladnějším městským investicím náleží obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury ve městě. V Ostravě je 1065 kilometrů vodovodní a 951 kilometrů kanalizační sítě, kterou město nyní významně rozšiřuje.
Hydrogeologové v Bohumíně testují odvodňovací vrt. Má pomoci při záplavách
| Komunalniekologie.cz |
Bohumín chce být na případné další záplavy maximálně připraven. V Nové Vsi, kde po předloňské ničivé povodni zůstávala voda stát nejdéle ze všech částí města, zahájili hydrogeologové odborný průzkum.
Desítky domácností v Hradci Králové ztratily vodu ve studních. Na vině je přestavba nádraží
| iROZHLAS.cz |
Majitelé studní na severozápadním okraji Hradce Králové zaznamenali v uplynulých týdnech kritický pokles hladiny podzemní vody. Pro některé domácnosti je přitom studna jediným využitelným zdrojem vody.
Ekologická zátěž připravila obyvatele Jesenného o pitnou vodu. Kraj chce pomoci se sanací
| iROZHLAS.cz |
Liberecký kraj chce pomoct s přípravou sanace staré ekologické zátěže v Jesenném na Semilsku. Kontaminace z bývalého chemického provozu tam už v minulosti připravila část obyvatel o pitnou vodu a dál ohrožuje okolní přírodu.
Životní prostředí:
Invazní druhy ohrožují globální Jih výrazně více, než se dosud předpokládalo
| Prumyslovaekologie.cz |
Nová studie ukazuje, že invazní druhy způsobují v zemích globálního Jihu mnohem závažnější ekologické škody než v zemích globálního Severu. Výzkum tak koriguje dosavadní představy o dopadech biologických invazí.
Kraj Vysočina financuje péči o více než sto zvláště chráněných území. Významnou roli hraje pastva
| Komunalniekologie.cz |
Kraj Vysočina letos financuje management na více než stovce zvláště chráněných území. Součástí opatření k udržení nebo zlepšení přírodního stavu území je také pastva ovcí, skotu nebo poníků, která pomáhá udržet druhovou pestrost rostlin i živočichů.
Zmizelá čtvrtmiliarda. Majitelé solárů čekají na peníze ze zkrachovalé firmy na recyklaci
| iDNES.cz |
V září 2025 policie zahájila trestní stíhání bývalých majitelů firmy XSOLAR REUSE SYSTÉM (dříve REMA PV Systém), ze které mělo zmizet více než 250 milionů korun.
Jaké jsou nejnovější trendy v ochraně životního prostředí a udržitelném životě v Evropě
| Enviweb.cz |
Ochrana životního prostředí už v Evropě není tématem vyhrazeným pouze ekologickým organizacím a odborným konferencím. Stále výrazněji ovlivňuje ceny energií, podobu měst, nabídku obchodů, dopravu i rozhodování domácností.
Průmysl:
Evropa zaostává. Její plány na posílení čipového odvětví byly ‚vzdáleny realitě‘ a zatím selhávají
| iROZHLAS.cz |
Nedostatek čipů při pandemii koronaviru vrátil produkci německých automobilek o desetiletí zpátky. Evropská unie proto od té doby přichází se způsoby, jak místní čipový průmysl udělat odolnější a soběstačnější. Nad úspěchy ale zatím převažují neúspěchy.
Evropě hrozí kolaps. Němečtí lídři varují Brusel před plošným úpadkem průmyslu
| Aktualne.cz |
Sociálně demokratický premiér Dolního Saska Olaf Lies a šéf vlivného odborového svazu IG-BCE Michael Vassiliadis otevřeně varují před kolapsem německých podniků. Na vině je podle nich stávající systém obchodování s emisními povolenkami.
MONITORING 28. 7. 2026
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