Odborníci zmodernizují klíčová společná zařízení 3. a 4. bloku dukovanské elektrárny

Pracovníci Dukovan zahájí v noci na sobotu plánovanou vloženou odstávku 4. výrobního bloku, současně s již probíhající odstávkou bloku třetího. Srpnové odstavení obou bloků využijí k rozsáhlé kontrole a obnově společných zařízení.
„Souběh odstávek třetího a čtvrtého bloku přinese na několik týdnů mimořádnou koncentraci prací v celé dukovanské elektrárně. Na stovkách úkolů budou pracovat specialisté ČEZ i dodavatelských firem. Klíčovým předpokladem úspěchu bude přesná koordinace jednotlivých činností,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Společná odstávka potrvá zhruba měsíc, třetí blok se po výměně paliva a dalších plánovaných pracích vrátí do provozu na konci září. Tato kombinace odstavených bloků se má podle současných plánů zopakovat až v roce 2032.
Nejrozsáhlejší práce se uskuteční na společných systémech chlazení a vodního hospodářství, které zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz obou bloků. Mezi významné práce patří i výměna vybraných armatur a kompenzátorů na společných systémech, které budou obnovovány poprvé za dobu provozu elektrárny. Třetí výrobní blok energetici odstavili v polovině července kvůli pravidelné plánované odstávce. Během ní provádí výměnu části jaderného paliva, stovky kontrol a zkoušek zařízení, padesát investičních akcí a významné modernizační práce zaměřené na další zvyšování jaderné bezpečnosti a zajištění dlouhodobého provozu elektrárny.
„Letošní odstávka třetího bloku nám umožnila naplánovat také rozsáhlé práce na společných zařízeních třetího a čtvrtého bloku. Některé komponenty budeme měnit vůbec poprvé. Díky tomu zvýšíme jejich spolehlivost a vytvoříme podmínky pro bezpečný provoz elektrárny v dalších desetiletích,“ říká ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín. Jaderné elektrárny Skupiny ČEZ v uplynulých letech postupně přešly na prodloužené palivové kampaně. V Dukovanech je od roku 2024 standardem šestnáctiměsíční palivová kampaň, kdy provoz bloků mezi odstávkami trvá čtrnáct měsíců a následuje více než měsíční odstávka. Přechod na delší, konkrétně osmnáctiměsíční palivovou kampaň, letos dokončil i Temelín.
V jeho případě to znamená šestnáct měsíců provozu a přibližně dva měsíce odstávky. Druhý blok temelínské elektrárny v tomto režimu už pracuje, první blok do konečné fáze delší palivové kampaně přejde na podzim letošního roku. Cílem těchto změn je zvýšení celkové výroby elektřiny, efektivnější využití jaderného paliva a nižší zatížení technologie díky stabilitě provozních parametrů.
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