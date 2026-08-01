Program Spravedlivá transformace už příjemcům vyplatil přes 10 miliard korun

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) dosáhl dalšího významného milníku. Příjemcům v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji bylo již úspěšně vyplaceno a vyúčtováno více než 10 miliard korun. Z celkové alokace programu ve výši 40 miliard korun, která je určena na zmírnění dopadů útlumu těžby uhlí a podporu hospodářské transformace tzv. uhelných regionů, se tak podařilo proplatit již celou čtvrtinu evropských prostředků.
Více než polovinu této částky tvoří projekty realizované v Moravskoslezském kraji, kde získaly již přibližně 5,4 miliardy korun. Region si tak dlouhodobě drží pozici nejaktivnějšího kraje z hlediska čerpání programu.
„Překročení hranice deseti miliard korun je jasným důkazem, že Spravedlivá transformace přináší konkrétní výsledky, zřetelně viditelné v praxi. Peníze už nejsou jen na papíře – proměňují školy, krajinu, výzkumná pracoviště i podnikatelské prostředí v krajích, které procházejí jednou z největších ekonomických změn za poslední desetiletí,“ říká vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí MŽP Jan Kříž.
Největší podpora směřuje do škol
Nejvyšší objem prostředků v tematických výzvách – přibližně 1,5 miliardy korun – byl dosud investován do modernizace základních a středních škol. Financování pomohlo s rekonstrukcí odborných učeben, modernizací školních budov, zlepšením digitální infrastruktury i vybavením pro praktickou výuku. Mezi podpořené projekty patří například vznik nových IT učeben na Střední škole EDUCHEM v Mostě, modernizace školních sítí na SOŠ Humanitas v Litvínově a ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně, rekonstrukce zahradnického areálu Střední školy zahradnické a zemědělské v Děčíně, nové dílny na SPŠ TOS Varnsdorf nebo bezbariérová jazyková laboratoř Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě.
„Investice do vzdělávání patří mezi nejdůležitější součásti transformace. Moderní školy a kvalitní zázemí dávají mladým lidem lepší příležitosti uplatnit se v oborech, které budou určovat budoucnost našich regionů,“ dodává Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku Ministerstva životního prostředí.
Proměna krajiny po těžbě pokračuje
Významnou oblastí podpory je také obnova území zasažených těžbou uhlí. Program dosud financoval projekty za více než 400 milionů korun, které přispívají k obnově přírody, rozvoji veřejných služeb, kultury i cestovního ruchu. Rekultivace území po těžbě otevírá dříve nevyužívané lokality novým možnostem využití – od přírodních ploch přes cyklostezky až po rekreační oblasti. Proměna těchto území představuje jeden z nejviditelnějších přínosů Spravedlivé transformace pro obyvatele uhelných regionů.
Specifikem OPST je výrazné využívání návratných finančních nástrojů pro podnikatelský sektor. Prostřednictvím bezúročných úvěrů a záruk, poskytovaných zejména Národní rozvojovou bankou, bylo dosud vyúčtováno přibližně 1,5 miliardy korun. Splácené prostředky se postupně vracejí zpět do systému a mohou být využity na financování dalších rozvojových projektů.
Strategické projekty podporují rozvoj regionů
Přibližně 18 miliard korun, tedy téměř polovina celkové alokace programu, je určena na strategické projekty s dlouhodobým dopadem na rozvoj. Aktuálně se jich realizuje 21. V Moravskoslezském kraji patří mezi nejvýznamnější projekty REFRESH vedený Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a LERCO, který realizuje Ostravská univerzita. Oba projekty dosud investovaly více než 2 miliardy korun. REFRESH buduje síť výzkumných pracovišť zaměřených na udržitelnou energetiku, digitalizaci, automatizaci průmyslu či nové materiály. Součástí je také výstavba centra CPIT TL4 s polygonem pro testování autonomní mobility.
LERCO vytváří nové vědeckovýzkumné centrum v areálu bývalé nemocnice v Ostravě-Vítkovicích. Projekt propojuje špičkový výzkum v oblasti biomedicíny, přírodních věd a behaviorálního zdraví s revitalizací významného brownfieldu. „Strategické projekty ukazují, že transformace není jen o útlumu těžby. Přináší také nové příležitosti, investice do vědy, inovací a vzdělávání, které budou dlouhodobě posilovat konkurenceschopnost uhelných regionů,“ doplňuje Radana Leistner Kratochvílová.
Překročení hranice deseti miliard korun potvrzuje, že Operační program Spravedlivá transformace vstoupil do fáze intenzivní realizace. Modernizované školy, obnovená krajina, nové výzkumné kapacity i podpora podnikání už dnes přinášejí obyvatelům všech tří krajů viditelné změny. V programu přitom stále zbývá využít významnou část z celkové alokace 40 miliard korun, což vytváří prostor pro další investice a rozvoj regionů v následujících letech.
Statistika čerpání zde: https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/statistika-cerpani-fondu-eu-2021-2027
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