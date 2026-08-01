1/2026

Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2026 přinese klíčová témata pro budoucnost českého vodárenství

1. 8. 2026| zdroj: SOVAK0

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zdroj: pixabay

24. ročník tradiční a největší vodohospodářské konference v České republice opět nabídne vrcholovým manažerům vodárenských společností, vlastníkům vodohospodářské infrastruktury i odborné veřejnosti aktuální strategické informace z oboru.

Letošní ročník se uskuteční jen několik dní po dokončení Národního implementačního plánu ke směrnici o čištění městských odpadních vod, která zásadně ovlivní budoucí směřování českého vodárenství. Právě implementace této směrnice bude proto jedním z hlavních témat konference. Účastníci získají informace o přípravě vodárenských společností na nové legislativní požadavky, vystoupí zástupci generálních partnerů a součástí prvního dne bude také tradiční kulatý stůl zaměřený na aktuální stav implementace nové evropské legislativy.

Druhý konferenční den se zaměří na další strategické oblasti, zejména bezpečnost a odolnost vodárenské infrastruktury v kontextu současné geopolitické situace, legislativní novinky, problematiku pitné vody a příklady dobré praxe z vodárenského sektoru. Nedílnou součástí konference bude rovněž doprovodná prezentace významných partnerů a dodavatelů, kteří představí technologické novinky a moderní služby pro vodárenský sektor. Chybět nebude ani společenský večer, jenž nabídne prostor pro neformální setkání, odborné diskuse a navazování nových profesních kontaktů.

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