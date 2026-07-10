Jak založit energetické společenství krok za krokem

Ministerstvo životního prostředí nechalo zpracovat odborné vyhodnocení pilotních projektů energetických společenství podpořených z Národního programu Životní prostředí financovaného prostřednictvím Národního plánu obnovy. Toto vyhodnocení bylo zpracováno Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB).
V rámci vyhodnocení byla provedena analýza 53 projektových záměrů, která identifikovala hlavní faktory úspěchu i nejčastější slabá místa při jejich přípravě a přináší doporučení pro další rozvoj komunitní energetiky v České republice. Cílem hodnocení bylo shrnout první zkušenosti s přípravou energetických společenství v České republice a posoudit kvalitu zpracovaných studií z hlediska energetického a ekonomického konceptu, organizačního nastavení, participativního procesu i připravenosti projektů k realizaci.
Hodnocení vzniklo na základě komplexního hodnoticího rámce, podrobné analýzy předložených studií a konzultací s odborným panelem, ve kterém byli zastoupeni mimo jiné zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Unie komunitní energetiky a další odborníci z praxe.
Analýza ukazuje, že úspěch energetických společenství stojí na kombinaci kvalitní technické přípravy a dobře nastaveného řízení. Klíčovou roli hraje práce s reálnými průběhovými daty o výrobě a spotřebě energie, profesionální energetický management, vhodně navržený technologický mix, vícezdrojové financování i jasně definované provozní a rozhodovací procesy. Vedle dominantních fotovoltaických elektráren doporučuje zpráva podle místních podmínek využívat také akumulaci energie a další obnovitelné zdroje, které zvyšují stabilitu a ekonomickou efektivitu energetických společenství.
Zpracované hodnocení poskytuje odborný podklad pro další rozvoj podpory energetických společenství v České republice. Kritická cesta k založení energetického společenství (Pokyny pro založení energetického společenství) shrnuje v hlavních krocích, jak prakticky postupovat od prvotního nápadu až po ostrý provoz energetického společenství: jak zformulovat záměr, zapojit budoucí členy a experty, připravit studii proveditelnosti založenou na reálných datech, získat politické schválení, zajistit technické řešení včetně zdrojů, akumulace, měření a energetického managementu, nastavit organizační správu, právní dokumenty a financování a následně projít registrací právního subjektu, registrací u ERÚ a registrací skupin sdílení u Elektroenergetického datového centra. Dokument také upozorňuje na klíčová rizika v procesu.
Další informace lze nalézt na stránce https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=126.
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