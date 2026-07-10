Penny prodalo přes milion tašek proti plýtvání. Nově pomohou i potravinovým bankám

PENNY nově věnuje potravinovým bankám 1 korunu z každé prodané tašky proti plýtvání. Zákazníci v nich za 79 korun najdou potraviny s blížící se dobou spotřeby nebo minimální trvanlivosti, které tak dostávají druhou šanci. Společnost už prodala více než 1,1 milionu těchto tašek a díky nim se podařilo zachránit přibližně 2 700 tun potravin. Každý nákup takovéto tašky omezí plýtvání a podpoří lidi v náročné životní situaci.
Tašky proti plýtvání patří mezi nejviditelnější aktivity PENNY v oblasti odpovědného nakládání s potravinami. Obsah tašky se liší podle aktuální nabídky konkrétní prodejny a zahrnuje například ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, uzeniny nebo hotová jídla. Balíček si lidé koupí přímo v prodejně bez nutnosti registrace, rezervace nebo využití aplikace.
„Tašky proti plýtvání ukazují, že i jednoduchý nápad může mít velký dopad. Zákazník výhodně nakoupí, potraviny dostanou druhou šanci a nově každá prodaná taška podpoří prostřednictvím potravinových bank také lidi, kteří pomoc opravdu potřebují. Právě propojení každodenního nákupu s konkrétní pomocí je cesta, která nám dává smysl,“ říká Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality PENNY.
Malý příspěvek s velkým dopadem
Nová forma dlouhotrvající spolupráce s potravinovými bankami dává projektu sociální přesah. Z každé prodané tašky půjde 1 koruna na podporu organizací, které pomáhají lidem v těžké životní situaci. Zákazníci se tak mohou jednoduchým způsobem zapojit nejen do boje proti plýtvání, ale i do pomoci těm, pro které je dostupnost potravin zásadním tématem.
„Na první pohled jde o jednu korunu, v součtu znamená výraznou pomoc. Vážíme si toho, že PENNY propojuje boj proti plýtvání s podporou lidí, pro které je pomoc s potravinami zásadní. Takové dlouhodobé a srozumitelné spolupráce mají opravdu smysl,“ dodává Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.
PENNY omezuje plýtvání dlouhodobě
Tašky proti plýtvání jsou jednou z aktivit, kterými PENNY dlouhodobě usiluje o to, aby co nejvíce potravin našlo své další využití. „Naším cílem je předcházet zbytečnému plýtvání. Ať už potraviny najdou využití u zákazníků, prostřednictvím potravinových bank, nebo u dalších partnerů, klíčové je, aby nekončily v odpadkovém koši,“ uzavírá Petr Baudyš.
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