Evropská komise zahájila přezkum nařízení AFIR. Zvažuje úpravy cílů i pravidel pro alternativní paliva

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu nařízení AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), které stanovuje pravidla pro rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Cílem je zjistit, zda současná pravidla odpovídají potřebám trhu a podpoří další rozvoj elektromobility, vodíkové dopravy i dekarbonizace lodní a letecké dopravy.
Komise upozorňuje na několik oblastí, které mohou vyžadovat změny. Patří mezi ně zejména nedostatečné pokrytí dobíjecí a vodíkové infrastruktury v některých regionech EU, chybějící cíle pro infrastrukturu alternativních paliv v námořní a letecké dopravě, nedostatečná transparentnost cen dobíjení, problémy s interoperabilitou a přístupem k datům nebo vysoká administrativní zátěž spojená s plněním požadavků nařízení.
V rámci revize Komise zvažuje například zpřísnění cílů pro výstavbu dobíjecích a vodíkových stanic, posílení infrastruktury v městských uzlech a podél sítě TEN-T, zavedení nových požadavků pro přístavy a letiště, vyšší cenovou transparentnost pro uživatele, lepší technickou interoperabilitu nebo omezení administrativní zátěže členských států. Veřejná konzultace je součástí přípravy revize nařízení (EU) 2023/1804 a má poskytnout podklady pro případné legislativní změny, které budou reagovat na vývoj trhu s alternativními palivy v Evropě.
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