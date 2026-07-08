Reuse pointy v Praze nově umožní kromě sdílení věcí i podporu lidem v nouzi

Praha propojuje cirkulární ekonomiku s filantropií. Ve třinácti Reuse pointech, které se nacházejí ve Sběrných dvorech hl. m. Prahy, mohou lidé nově podpořit dobrovolným finančním příspěvkem osoby v obtížné životní situaci, a to prostřednictvím Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy (SNF). Vedle sdílení nepotřebných věcí v nich tak nově vzniká další možnost, jak pomáhat druhým.
Reuse pointy, které jsou součástí vybraných sběrných dvorů na území metropole, slouží k předávání funkčních a čistých předmětů, jako jsou knihy, nádobí, hračky nebo drobný nábytek. Ty si následně mohou zdarma odnést lidé, kteří je využijí. Tato místa tak pomáhají prodlužovat životnost věcí a snižovat množství odpadu. Nově zde nyní mohou návštěvníci přispět také lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Stačí naskenovat QR kód umístěný přímo na Reuse pointu a zaslat libovolný finanční dar Sociálnímu nadačnímu fondu hl. m. Prahy.
„Reuse pointy umožňují dát věcem druhý život a chránit tak přírodní zdroje. Možnost podpořit prostřednictvím nich také Sociální nadační fond rozšiřuje jejich přínos o další rozměr. Jedno místo tak pomáhá životnímu prostředí i lidem, kteří potřebují podporu,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Komrsková. „Sociální nadační fond pomáhá lidem ve chvílích, kdy státní pomoc nepřichází včas nebo není dostupná. Každý příspěvek může pomoci pěstounským rodinám, lidem se zdravotním znevýhodněním nebo domácnostem ohroženým ztrátou bydlení,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.
„Reuse pointy dlouhodobě ukazují, že i věci, které by jinak skončily jako odpad, mohou dál sloužit. Nová spolupráce se Sociálním nadačním fondem, která vzešla z iniciativy oddělení odpadů, tento princip rozšiřuje – vedle předcházení vzniku odpadu přináší i možnost přímé pomoci lidem. Odpadové hospodářství tak získává další rozměr, který propojuje udržitelnost se solidaritou,“ doplňuje vedoucí oddělení odpadů Magistrátu hl. m. Prahy Radim Polák.
Každý příspěvek pomáhá konkrétním Pražanům v tíživé životní situaci. Jen v roce 2025 podpořil Sociální nadační fond 359 pěstounských rodin, 248 rodin a jednotlivců ohrožených ztrátou bydlení a 101 lidí se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím darů a bezúročných zápůjček. „Každý z nás může přispět k tomu, aby někdo další lépe zvládl náročné životní situace. Těší mě, že Reuse pointy dávají nově Pražanům příležitost podpořit finančně městský nadační fond, který pomůže jejich prostředky dostat přímo k lidem, kteří je potřebují. A zároveň touto spoluprací můžeme připomenout, že dobré životní prostředí zahrnuje i sociální prostředí pro důstojný život obyvatel,“ dodává ředitelka SNF Barbora Novosadová.
- Darujte: Pokud máte doma věci, které už nevyužijete, přineste je na nejbližší sběrný dvůr s Reuse pointem.
- Využijte: Odnesete si, co sami potřebujete.
- Podpořte: Naskenujte QR kód a přispějte SNF.
Více informací o lokalitách a provozu jsou k dispozici na: reuse.praha.eu.
Více informací o programech Sociálního nadačního fondu je dostupných na: socialninadacnifond.praha.eu.
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