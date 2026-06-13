ČHMÚ zhodnotil počasí, vodu a ovzduší za květen

Letošní květen hodnotí jako teplotně nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (14,2 °C) byla o 1,1 °C vyšší než normál 1991–2020. V řadě průměrných květnových teplot od roku 1961 se květen 2026 řadí společně s rokem 1969 jako 12. až 13. nejteplejší měsíc.
Vůbec nejvyšší květnová průměrná teplota (16,2 °C) byla zaznamenána v květnu 2018 a naopak nejnižší (8,9 °C) v roce 1991. Srážkově měsíc květen hodnotíme jako normální. V průměru na našem území spadlo 57 mm srážek, což představuje 81 % normálu 1991–2020. Květen 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově normální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (14,2 °C) byla o 1,1 °C vyšší než normál 1991–2020. V řadě průměrných květnových teplot od roku 1961 se květen 2026 řadí jako 12. až 13. nejteplejší společně s rokem 1969. Vůbec nejvyšší květnová průměrná teplota (16,2 °C) byla zaznamenána v květnu 2018 a naopak nejnižší (8,9 °C) v roce 1991.
V průměru na našem území spadlo 57 mm srážek (81 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 259,3 hodiny, což činí 120 % normálu 1991–2020.
V květnu se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR střídavě pohybovala nad a pod hodnotou normálu. První letní den letošního roku, kdy maximální denní teplota vzduchu byla 25 °C a více, jsme zaznamenali dne 2. května na 45 stanicích standardní staniční sítě ČHMÚ. První tropický den, kdy maximální denní teplota vzduchu byla 30 °C a více, byl zaznamenán dne 23. května na stanici Doksany (30,7 °C).
Průměrný srážkový úhrn na území Čech byl 55 mm (81 % normálu) a na území Moravy a Slezska 61 mm (82 % normálu). Nejvíce srážek spadlo na severozápadě republiky, zejména v Krušných horách. Nejvíce srážek spadlo ve dnech 11. a 31. května. Srážky v květnu byly dešťové, pouze v nejvyšších polohách hor ojediněle sněhové. Byly zaznamenány bouřky i kroupy.
Z odtokového hlediska byl květen převážně podprůměrným až výrazně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Průměrné měsíční průtoky se na většině sledovaných toků v květnu nejčastěji pohybovaly v rozmezí od 15 do 60 % QV. Hladiny sledovaných toků byly v průběhu května převážně setrvalé nebo zvolna klesající, přechodně byly rozkolísané vlivem srážek a lokálních bouřek. Počet profilů s indikací hydrologického sucha se v průběhu května postupně navyšoval. Krátkodobě byl dosažen 1. SPA na Sázavě ve stanici Sázava a vlivem manipulace také na Bělé v Boskovicích.
Stav podzemní vody v mělkém oběhu se v květnu zhoršil na mimořádně podnormální. Z hlediska hladiny v mělkých vrtech se jednalo o druhý nejsušší květen od roku 1981 (sušší byl pouze květen 2020). Mimořádně podnormální byla i vydatnost pramenů, která byla v dokonce nejnižší od roku 1981 (v porovnání s květnovými hodnotami). Stav hladiny hlubokých vrtů byl mimořádně podnormální.
V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v květnu výrazně zhoršené rozptylové podmínky. Za období 2016–2026 byla květnová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 v roce 2026 pátá nejnižší, koncentrací PM2,5 nejnižší a hodnota celorepublikových měsíčních průměrů max. 8hod. koncentrací O3 čtvrtá nejnižší.
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