Radek Hořeňovský: Cirkulární ekonomika už není teorie. Firmám přináší úspory, stabilitu i nové zdroje příjmů

Cirkulární ekonomika se rychle mění z abstraktního pojmu na praktický nástroj, který firmám pomáhá snižovat náklady, posilovat surovinovou bezpečnost a zvyšovat konkurenceschopnost.
Ředitel společnosti WASTen Star Holding Radek Hořeňovský vysvětluje, proč připravuje online workshop Cesta k cirkularitě, co si z něj podniky odnesou a jaké konkrétní technologie a příklady z praxe zde zazní.
Proč připravujete online workshop Cesta k cirkularitě?
Cílem workshopu je ukázat, že cirkulární ekonomika už dávno není jen abstraktní pojem, ale praktický nástroj, který přináší hmatatelné výsledky přímo do ekonomiky moderního podniku. Zavedení principů cirkulární ekonomiky může pro podniky znamenat efektivnější využití druhotných surovin a vlastních odpadů a bude mít významný finanční dopad hospodaření firmy. Výnosy mohou plynout z prodeje vlastních recyklovaných odpadů a vedlejších produktů nebo naopak výrazné úspory mohou vzniknout snížením spotřeby primárních surovin a snížením nákladů na likvidaci odpadů.
Nedostatek zdrojů a zejména kritických surovin je klíčovou slabinou evropských podniků. Cirkulární ekonomika míří na surovinovou bezpečnost podniků a pro firmy představuje strategický štít proti nestabilitě trhu a efektivně snižuje závislost na kolísajících dodávkách primárních surovin a minimalizuje riziko jejich náhlého nedostatku ve výrobě. Zvláště v současné době probíhající krize v Perském zálivu se bezpečnost dodávek a surovinová soběstačnost jeví jako klíčový prvek udržitelnosti výroby v každém podniku.
Cesta k cirkularitě však není jednoduchá, je nutné nalézt optimální a efektivní technické a organizační řešení, spolehlivého dodavatele technologie a v neposlední řadě také vhodný způsob financování záměru. A právě zde je role společnosti WASTen Star Holding. Ta propojuje dodavatele technologií s podniky hledajícími řešení pro cirkulární transformaci a zároveň zajišťuje kompletní servis od prvotního záměru až po financování.
Podniky, které chtějí využívat odpady jako zdroj, často potřebují nejen technologii, ale i odborné vedení celým procesem. Dodavatelé technologií zase často narážejí na bariéru, která nesouvisí s kvalitou jejich řešení, ale s možnostmi zákazníků investovat.
Připravovaný workshop je součástí našeho záměru zajistit všem zájemcům z řad podniků komplexní informace o možnostech efektivního zmapování materiálových toků spojeného s přesnou identifikací surovin, odpadů a jejich budoucího potenciálu. Účastníci se seznámí s návrhy konkrétních cirkulárních opatření a získají doporučení vhodných a inovativních technologií určených pro firmy, které hledají spolehlivá řešení v oblasti recyklace a optimálního zpracování druhotných surovin. V neposlední řadě program nabídne praktické návody na zajištění stabilního financování těchto ekologických záměrů, především formou dotační podpory.
Na jaká klíčová témata se mohou účastníci těšit a které osobnosti je jimi provedou?
Celý program jsme sestavili jako logického průvodce, který firmy provede tématem od koncepční úrovně až po detailní praxi u výrobních linek. Výhodou je, že se na jednom místě potkají zástupci státu, špičkoví dotační poradci a lidé, kteří s recyklačními technologiemi denně pracují.
Program otevře Ing. Pavlína Kulhánková z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Představí vizi státu a vysvětlí, jak chce ministerstvo cirkulární projekty v nejbližší době podporovat. Na ni naváže Martin Veverka z Deloitte Czech Republic, který účastníkům ukáže mapu aktuálních dotačních výzev. Účastníci tak hned v úvodu zjistí, kam se průmysl ubírá a kde na modernizaci získat finance.
V další části se zaměříme na to, jak ve vlastní firmě vůbec začít. Moje přednáška ukáže, v čem spočívá kouzlo cirkulárního auditu a jak dokáže odhalit skryté materiálové rezervy. O konkrétních možnostech cirkulárních technologií na českém trhu bude mluvit Milan Ipolt za společnost Ipolt CZ.
Nechceme zůstat jen u teorie, proto dáváme velký prostor úspěšným českým projektům. O své zkušenosti s transformací byznysu se podělí Patrik Luxemburk z firmy Stabilplastik, který ukáže reálná data, úspěchy i slepé uličky, kterým je lepší se vyhnout.
Celý workshop uzavřeme přehledem konkrétních technologických řešení. Petr Jirousek z Gorilla Machines a Jiří Samek ze SinuCraft představí nejnovější stroje a postupy pro cirkulární řešení v praxi. To ocení zejména techničtí ředitelé a inženýři, kteří hledají konkrétní nástroje pro recyklaci materiálů a druhotných surovin.
Co přesně tento workshop firmám přinese a proč by na něj měly manažeři dorazit?
Účast na workshopu přinese firmám především ucelený návod, jak v průmyslovém podniku propojit moderní ekologické trendy s reálnou ekonomickou ziskovostí. Celý blok přednášek je sestaven tak, aby vás provedl cestou od státní strategie až po konkrétní stroje a technologie.
Každý účastník získá v první řadě exkluzivní vhled do aktuálních plánů a strategií Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Bude tak přesně vědět, jakým směrem se bude ubírat státní podpora oběhového hospodářství a na co se vaše výroba musí v nejbližších letech připravit. Na tuto strategickou rovinu navážeme okamžitým přehledem dotačních možností a finančních výzev od expertů z Deloitte. Odnesete si jasný přehled o tom, kde a jak získat kapitál na modernizaci svých provozů.
Z praktického hlediska zjistí, jak ve své firmě vůbec začít. Zjistí, jak funguje cirkulární audit a jakým způsobem dokáže ve vašem projektu odhalit doposud skryté materiálové rezervy či finanční ztráty. Dostane do ruky konkrétní přehled technologických řešení navržených speciálně pro okamžité úspory drahých surovin a energií.
To nejcennější na celém programu je však podle mého názoru sdílení reálného know-how. Nečeká zde žádná suchá teorie, ale prověřené případové studie přímo z úspěšné české praxe. Na konkrétních příkladech lídrů z firem Stabilplastik nebo CIUR uvidíte, jak cirkulární principy fungují na denní bázi a jaké reálné výsledky přinášejí. Na závěr se seznámíte s inovativními technologiemi pro zpracování materiálů přímo od dodavatelů jako Gorilla Machines a SinuCraft. Odnesete si zkrátka komplexní balíček informací – od dotačních peněz přes strategii až po konkrétní stroje, které vám pomohou snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost.
