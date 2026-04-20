Energetické ztráty jako daň za neudržované transformátory

Transformátory jsou klíčovou součástí energetických systémů, přesto jejich technický stav a provozní účinnost nebývají v praxi systematicky sledovány. Dochází k postupné degradaci materiálu, může docházet k nárůstu energetických ztrát a zvyšuje se riziko poruchy. Bez přesných dat o skutečném stavu zařízení přitom nelze efektivně řídit náklady ani plánovat budoucí investice.
Transformátor není bezúdržbové zařízení, a i když se zdá, že pracuje bez problémů, může být zdrojem značných provozních komplikací. V průběhu provozu dochází k přirozenému stárnutí jeho dílčích částí, zejména elektroizolačního systému. S tímto procesem souvisí i postupné zhoršování technických parametrů. „Tyto nenápadné procesy snižují účinnost a spolehlivost, až jednoho dne způsobí náhlou poruchu či celkovou havárii trafa. A ta může provozovatele připravit o dny či měsíce provozu, způsobit značné finanční ztráty, ohrožení pracovníků či úplné odstavení provozu,” upozorňuje Jan Krišpín, generální ředitel ORGREZ, a.s.
Když se údržba odkládá, zanedbávají se revize a komplexní diagnostika, roste i potenciální riziko neplánovaných odstávek, zvyšují se provozní ztráty a zkracuje se životnost zařízení. “Havarijní opravy jsou vždy ekonomicky náročnější než prevence a často znamenají i delší dobu, než se zařízení uvede zpátky do provozu. Navíc dodací lhůta nového transformátoru může v dnešní době znamenat i několik let,” doplňuje z provozních zkušeností Jan Krišpín.
Energetické ztráty jako provozní i ekonomická překážka
V průběhu životnosti transformátoru existují energetické ztráty, které pro provozovatele představují trvalou zátěž nejenom provozní, ale i ekonomickou. Promítají se přímo do spotřeby elektrické energie, a tím i do celkových nákladů. Neefektivní transformátor může provozovatele stát i stovky tisíc korun ročně, aniž by byla snížená účinnost patrná.
V praxi je stále běžné, že ztráty nejsou na úrovni jednotlivých zařízení systematicky ani detailně monitorovány. Bez jejich pravidelného měření a vyhodnocování přitom nelze spolehlivě určit jejich skutečný rozsah ani vývoj v čase. Rozhodování o dalším provozu, údržbě, opravě či případné výměně transformátoru tak často probíhá bez dostatečné znalosti reálného technického stavu transformátoru. Tento přístup může vést k neefektivnímu využívání zařízení – místo okamžité výměny je snaha zařízení ponechávat v provozu co nejdéle.
Význam diagnostiky a pravidelné péče
Základem efektivního provozu a dlouhé životnosti transformátoru je proto nejen pravidelná údržba, ale také diagnostika. Tyto činnosti umožňují sledovat vývoj technického stavu zařízení, včas identifikovat případné problémy, opravy a budoucí výměnu.
„Diagnostika poskytuje informace o aktuálním stavu elektroizolačního systému, jeho parametrech a provozních parametrech transformátoru. Na základě těchto dat lze plánovat další kroky od běžné údržby až po opravy či modernizaci,” popisuje Jiří Gregor, ředitel business development ORGREZ.
Diagnostické měření poskytne přesná data o skutečných ztrátách, jasný důkaz, zda zařízení ponechat, nebo již vyměnit. Měření dá provozovatelům do ruky kompletní kombinaci technických, ekonomických i environmentálních ukazatelů. Ty umožňují identifikovat rizika, snížit pravděpodobnost poruchy, prodloužit životnost zařízení a optimalizovat celkové provozní náklady.
Efektivní měření ztrát transformátorů na „pozici“
Společnost ORGREZ má s komplexní péči o transformátory dlouholeté zkušenosti. Ty zahrnují diagnostiku, pravidelné revize a údržbu, opravy, repase i další odborné činnosti nejen v segmentu energetiky.
Součástí nabízených služeb je řešení EMTRA, vlastní mobilní zařízení, které dokáže měřit transformátory efektivně: provádět měření přímo v místě instalace zařízení, tzv. na pozici (on-site) a zejména s minimálním omezením provozu. Řešení dokáže analyzovat ztráty a v kombinaci s dalšími službami ORGREZ komplexně posoudit stav transformátoru.
Jak uvádí Jan Krišpín, klíčová je kombinace bezpečnosti a vypovídací hodnoty výstupů: měření probíhá postupným řízeným náběhem napětí sinusového průběhu, bez napěťových špiček a bez generování vyšších harmonických frekvencí.
Výsledky jsou zpracovány přehledně tak, aby umožnily kvalifikované rozhodnutí o dalším provozu zařízení. V případě potřeby je možné doplnit i srovnání variant dalšího provozu prostřednictvím LCA/LCC/ analýzy uhlíkové stopy a ekonomického vyhodnocení.
Samotné měření přináší podrobné a cenné informace o aktuálním technickém stavu daného zařízení. U transformátorů se sledují zejména parametry, jako je izolační odpor, ztrátový činitel (tg δ), kapacita v různých zapojeních, transformační převod a fázový posun, dále napětí naprázdno i nakrátko, a také jejich porovnání se štítkovými hodnotami.
„V případě, že štítkové hodnoty či dokumentace neexistují, jsme schopni realizovat celkové měření. Uvedené údaje umožňují odhalit případné odchylky, stárnutí izolace či jiné skryté poruchy, které mohou mít vliv na bezpečný provoz. Zařízení EMTRA navíc rozšiřuje možnosti diagnostiky nad rámec samotného měření ztrát. Umožňuje například zkoušku indukovaného napětí, což je zvláště přínosné po provedených opravách přímo na místě instalace, případně i v revizních věžích bez dostupnosti specializované zkušebny. Tato metoda, založená na postupném (pomalém) zatěžování transformátoru, přispívá k důkladnějšímu ověření jeho funkčnosti a spolehlivosti v reálných provozních podmínkách,“ doplňuje Jiří Gregor.
Jak téma péče o transformátor shrnout? Není to náklad, ale racionální investice do spolehlivého a zejména bezpečného provozu, delší životnosti a ekonomickém provozu. Profesionální péče o transformátory se vám vrátí často již za pár měsíců. Čím dříve začnete, tím více můžete ušetřit a tím déle se na své zařízení budete moci spolehnout.
