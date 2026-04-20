Voda Fest: voda v souvislostech

Přijďte se dozvědět něco víc o vodě. Můžete se potkat s hydrology a poznat vodu jinak než z učebnic, domova nebo z procházek. Jako živý a propojený systém, kde se setkává příroda, chytrá technika i přesná měření – a všechno do sebe zapadá.
Součástí akce jsou ukázky vodních ekosystémů, práce s biologickými indikátory kvality vody a měření základních fyzikálně-chemických parametrů. Pomocí modelů a názorných schémat se seznámíte s fungováním kanalizace, čistíren odpadních vod a vodních staveb. Důležitou roli hraje také měření a práce s daty. Budete si moct vyzkoušet měření průtoků vody, seznámíte se s vývojem měřicích přístrojů a s dlouhodobým sledováním vodních zdrojů.
Akce se koná v Národním zemědělském muzeu na adrese:
NZM Praha – Kostelní 44,
170 00 Praha 7
Více informací ZDE
Komentáře