Majitelé domů dostanou kompenzaci za přípravu projektů k loňské Nové zelené úsporám

Majitelé domů, kteří nestihli do listopadu 2025 podat žádost o dotaci na komplexní renovaci rodinného nebo bytového domu v programu Nová zelená úsporám, získají kompenzaci výdajů na projektovou přípravu.
Ministerstvo životního prostředí spouští krátkodobou dotační výzvu, z níž přispěje na projektovou přípravu všem, kteří dokumentaci pro program Nová zelená úsporám připravili, ale kvůli vyčerpání alokace žádost nestačili podat. O kompenzaci se budou moci ucházet u Státního fondu životního prostředí ČR od 25. března do 15. dubna 2026.
„Chceme být pro lidi předvídatelným a férovým partnerem. Považuji za správné podat pomocnou ruku těm, kteří postupovali podle tehdy platných podmínek programu Nová zelená úsporám a investovali čas i prostředky do přípravy svých projektů, avšak kvůli nadměrnému a zejména nezodpovědnému přečerpání financí ze strany předchozího vedení už svou žádost nestihli podat. Ministerstvo jim proto bude kompenzovat výdaje na projektovou přípravu formou dotace prostřednictvím speciální krátkodobé výzvy z prostředků Národního plánu obnovy,“ říká ministr životního prostředí ČR Igor Červený.
Kompenzace pokryje vlastníkům nemovitostí připravovaných k renovaci výdaje na vypracování odborného posudku pro zateplení a novostavbu k žádosti o podporu v programu Oprav dům po babičce pro rodinné domy, dále v programech Nová zelená úsporám pro bytové domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob, Společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.
„Maximální výše dotace bude korespondovat s částkou, kterou by žadatelé na projektovou přípravu získali v rámci poskytnuté dotace, tedy až 50 tisíc korun pro projekty renovace rodinného domu a až 100 tisíc korun pro bytové domy,“ upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Kompenzace pomůže pokrýt náklady, které žadatelé vynaložili na projektovou přípravu podle podmínek ukončené etapy programu. Zpracovanou dokumentaci bude možné využít i v nové etapě programu Nová zelená úsporám, včetně žádosti o zvýhodněný úvěr, tyto výdaje však již nebude možné v nové etapě znovu uplatnit jako způsobilé.
Pro potřeby kompenzace budou jako způsobilé uznány výdaje spojené s přípravou odborného posudku, zahrnující například výdaje na projektovou dokumentaci zahrnující např. technickou zprávu a výkresovou část, v případě novostaveb situační plán či dokumentaci objektů, technických a technologických zařízení. Dále bude možné uplatnit výdaje na energetické hodnocení vypracované oprávněným energetickým specialistou. Tyto výdaje musí být doloženy fakturou nebo jiným průkazným účetním dokladem vystaveným na jméno žadatele nebo jiného ze spoluvlastníků nemovitosti. Uplatnit lze doklady vystavené v období od 1. září 2025 do 15. dubna 2026.
Majitelé domů budou moci požádat o kompenzaci prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR na webu zadosti.sfzp.cz od 25. března do 15. dubna 2026.
