Evropská komise zveřejnila zjednodušující balíček k nařízení proti odlesňování

V pondělí 4. května 2026 byl ze strany Komise zveřejněn dlouho očekávaný zjednodušující balíček k EUDR. Balíček obsahuje zprávu o zjednodušení a další opatření:
- návrh aktu v přenesené pravomoci k rozsahu podle přílohy I,
- aktualizovaná vodítka a
- často kladené dotazy.
K aktu v přenesené pravomoci je otevřena veřejná konzultace s termínem do 1. června 2026: Deforestation - Amendments, simplifications, and technical fixes to Annex I.
Informační systém EUDR zůstává nadále mimo provoz (jeho opětovná plná funkčnost je očekávána v červnu 2026).
Report to the European Parliament and the Council on Simplification Review of EUDR
