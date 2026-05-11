1/2026

Evropská komise zveřejnila zjednodušující balíček k nařízení proti odlesňování

11. 5. 2026| zdroj: MZE0

bazela-forest-7198607_640
zdroj: pixabay

V pondělí 4. května 2026 byl ze strany Komise zveřejněn dlouho očekávaný zjednodušující balíček k EUDR. Balíček obsahuje zprávu o zjednodušení a další opatření:

  • návrh aktu v přenesené pravomoci k rozsahu podle přílohy I,
  • aktualizovaná vodítka a
  • často kladené dotazy.

K aktu v přenesené pravomoci je otevřena veřejná konzultace s termínem do 1. června 2026: Deforestation - Amendments, simplifications, and technical fixes to Annex I.

Informační systém EUDR zůstává nadále mimo provoz (jeho opětovná plná funkčnost je očekávána v červnu 2026).

Report to the European Parliament and the Council on Simplification Review of EUDR

