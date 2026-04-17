Eurostat zveřejnil data. Produkce komunálního odpadu v Unii dál roste

Přestože komunální odpady tvoří jen zhruba 10 % celkového odpadu, patří mezi ukazatelestavu odpadového hospodářství.Nejnovější data Eurostatu ukazují, žeprodukce odpadu roste, zatímco míra recyklace se zvyšuje jen velmi pomalu a kvůli nové metodice výpočtu dokonce klesá.
Podle nejnovějších statistik, které Eurostat zveřejnil na konci března, se množství komunálního odpadu v Evropské unii v roce 2024 opět zvýšilo. Na každého obyvatele připadlo 517 kilogramů odpadu. Oproti předchozímu roku jde o nárůst o 6 kg. Ve srovnání s rokem 2014 se produkce zvýšila o 38 kg odpadu na osobu.
Rozdíly zůstávají výrazné
Produkce komunálního odpadu se mezi členskými státy dlouhodobě výrazně liší. Odvíjí se nejen od ekonomické úrovně a spotřebních návyků obyvatel, ale také od toho, jak jednotlivé země definují a shromažďují komunální odpad. Podle dostupných údajů za rok 2024 vyprodukovali nejvíce odpadu obyvatelé Rakouska (782 kg na osobu), následovaní Dánskem a Lucemburskem. Na opačném konci žebříčku stojí Rumunsko (305 kg), Polsko a Estonsko. Rozdíly mezi státy jsou tak i nadále výrazné.
Vyprodukovaný komunální odpad v letech 2014 a 2024
Produkce komunálního odpadu se od roku 2014 zvýšila ve 20 členských státech EU. Česká republika se trvale drží nad evropským průměrem a patří k zemím, kde produkce za poslední dekádu vzrostla nejvíce. Mezi roky 2014 a 2024 se zvýšila o 228 kg na osobu. Po Belgie (+274 kg na osobu) se jedná o druhý nejvyšší nárůst v Unii, následovaný Rakouskem (+217 kg). Naopak pokles hlásí jen několik zemí, především Nizozemsko (–54 kg), Dánsko (–53 kg) a Finsko (–25 kg).
Eurostat upozorňuje, že růst může souviset nejen s vyšší spotřebou, ale také s rozšířením sběrných systémů a změnami v metodice vykazování. Zároveň připomíná, že údaje o komunálním odpadu pocházejí ze dvou odlišných statistických souborů, které sledují různé aspekty nakládání s odpady.
Kvůli novým pravidlům míra klesla
