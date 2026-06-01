Spotřebitelé se o stabilitu svých dodávek obávat nemusí

Vzhledem k situaci na velkoobchodních trzích s energiemi, kterou ovlivňuje aktuální geopolitický vývoj, provedl Energetický regulační úřad (ERÚ) mimořádné šetření. Cílem bylo ověřit dostatečné zajištění tuzemských dodavatelů. Všichni významní dodavatelé prokázali, že pro své zákazníky mají nakoupený dostatek energií dopředu.
Po cenové krizi z roku 2021 došlo k úpravě energetického zákona, podle které mají dodavatelé povinnost dvakrát ročně zveřejňovat tzv. index zajištění, který ERÚ pravidelně monitoruje. Nad rámec této povinnosti provedl ERÚ podrobné šetření zaměřené na všechny významné dodavatele. Rozdíl spočíval především v tom, že zákonem požadovaný index zajištění sleduje pouze zabezpečení dodávek pro domácnosti a malé podniky. Mimořádný monitoring ERÚ navíc mimo jiné zjišťoval, zda mají dodavatelé energie zajištěné také pro velké odběratele.
„Cílem našeho mimořádného šetření bylo ověřit, nakolik jsou tuzemští dodavatelé odolní vůči nečekanému cenovému vývoji na velkoobchodních trzích, aby se neopakovala situace z minulosti. Výsledky jsou jednoznačné. Všichni významní dodavatelé, kteří dohromady pokrývají naprostou většinu českého trhu, mají zajištěný dostatek energií pro všechny své zákazníky, a stabilita dodávek tak nyní není ohrožena,“ říká předseda ERÚ Jan Šefránek a dodává: „Trh je v tomto ohledu určitě stabilnější, než tomu bylo v roce 2021. Dílčí problémy samozřejmě nemůžeme nikdy vyloučit. Rozhodně by se však neměla opakovat situace, kdy své zákazníky k dodavatelům poslední instance poslala řada obchodníků.“
Mimořádné šetření se oproti běžnému indexu zajištění, který řeší zajištění dodávek v tříletém horizontu, soustředilo na kratší, šestiměsíční období, tedy na zajištění dodávek do konce října tohoto roku. Právě kratších burzovních nákupů se totiž nejvíce dotkla aktuální geopolitická nestabilita.
„U největších dodavatelů se navíc potvrdilo očekávání, že elektřinu a plyn nakupují dopředu nejen pro zákazníky s fixovanými produkty, ale také z velké části pro odběratele bez fixace. U plynu je vyšší podíl zajištění způsobený také načasováním šetření, které se kryje s obdobím, kdy se dodavatelé typicky předzásobí pro vtláčení plynu do zásobníků,“ upřesňuje Jan Šefránek, a uzavírá: „Právě uskladnění plynu v zásobnících je oblastí, na kterou se musíme jako Česká republika dále více zaměřit tak, aby plnilo svoji roli jako prvek posilujícího energetickou bezpečnost."
ERÚ bude bedlivě sledovat další vývoj na velkoobchodních trzích. V případě pokračující nestability velkoobchodních cen bude úřad detailní šetření, tedy monitoring nad rámec běžně reportovaného indexu zajištění, znovu opakovat v podzimních měsících.
