MPO upozorňuje na povinnosti týkající se syntetických mikroplastů

Od roku 2026 mají výrobci a následní uživatelé syntetických polymerních mikročástic novou povinnost vyplývající z nařízení REACH (příloha č. XVII, položka č. 78). Platí také pro recyklátory.
Od roku 2026 výrobci a následní průmysloví uživatelé syntetických polymerních mikročástic ve formě pelet, vloček a prášků používaných jako vstupní surovina při výrobě plastů v průmyslových závodech a od roku 2027 jiní výrobci syntetických polymerních mikročástic a jiní průmysloví následní uživatelé, kteří používají syntetické polymerní mikročástice v průmyslových závodech, předloží agentuře do 31. května každého roku informace uvedené v příloze XVII položce 78 odstavci 11:
a) popis použití syntetických polymerních mikročástic v předchozím kalendářním roce;
b) pro každé použití syntetických polymerních mikročástic obecné informace o identitě použitých polymerů;
c) pro každé použití syntetických polymerních mikročástic odhad množství syntetických polymerních mikročástic uvolněných do životního prostředí v předchozím kalendářním roce, který zahrnuje také množství syntetických polymerních mikročástic uvolněných do životního prostředí během přepravy;
d) pro každé použití syntetických polymerních mikročástic odkaz na odchylku stanovenou v odst. 4 písm. a).
To znamená, že ustanovení v odstavci 1 výše uvedené položky 78: „Nesmí být uváděny na trh samotné nebo v případě, že jsou přítomny syntetické polymerní mikročástice, které dodávají požadovanou vlastnost, ve směsích v koncentraci rovné 0,01 % hmot. nebo vyšší“ se nevztahuje na uvádění na trh, pokud jde o syntetické polymerní mikročástice samotné nebo ve směsích používané v průmyslových provozech.
Výše uvedené povinnosti se vztahují také na recyklátory, kteří zpracovávají odpad tvořený syntetickými polymery a jejichž výstupy jsou po recyklaci vyjmuty z režimu odpadů a přecházejí do režimu výrobků.
