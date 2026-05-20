MPO upozorňuje na povinnosti týkající se syntetických mikroplastů

20. 5. 2026| zdroj: MPO0

zdroj: chatGPT ( (AI generovaný obrázek)

Od roku 2026 mají výrobci a následní uživatelé syntetických polymerních mikročástic novou povinnost vyplývající z nařízení REACH (příloha č. XVII, položka č. 78). Platí také pro recyklátory.

Od roku 2026 výrobci a následní průmysloví uživatelé syntetických polymerních mikročástic ve formě pelet, vloček a prášků používaných jako vstupní surovina při výrobě plastů v průmyslových závodech a od roku 2027 jiní výrobci syntetických polymerních mikročástic a jiní průmysloví následní uživatelé, kteří používají syntetické polymerní mikročástice v průmyslových závodech, předloží agentuře do 31. května každého roku informace uvedené v příloze XVII položce 78 odstavci 11:

a) popis použití syntetických polymerních mikročástic v předchozím kalendářním roce;

b) pro každé použití syntetických polymerních mikročástic obecné informace o identitě použitých polymerů;

c) pro každé použití syntetických polymerních mikročástic odhad množství syntetických polymerních mikročástic uvolněných do životního prostředí v předchozím kalendářním roce, který zahrnuje také množství syntetických polymerních mikročástic uvolněných do životního prostředí během přepravy;

d) pro každé použití syntetických polymerních mikročástic odkaz na odchylku stanovenou v odst. 4 písm. a).

To znamená, že ustanovení v odstavci 1 výše uvedené položky 78: „Nesmí být uváděny na trh samotné nebo v případě, že jsou přítomny syntetické polymerní mikročástice, které dodávají požadovanou vlastnost, ve směsích v koncentraci rovné 0,01 % hmot. nebo vyšší“ se nevztahuje na uvádění na trh, pokud jde o syntetické polymerní mikročástice samotné nebo ve směsích používané v průmyslových provozech.

Výše uvedené povinnosti se vztahují také na recyklátory, kteří zpracovávají odpad tvořený syntetickými polymery a jejichž výstupy jsou po recyklaci vyjmuty z režimu odpadů a přecházejí do režimu výrobků.

