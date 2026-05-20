Ministerstvo zemědělství předkládá informace o stavu vodních zdrojů za duben 2026

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Duben 2026 na území ČR hodnotíme jako teplotně normální a srážkově silně podnormální měsíc. Letošní duben byl druhý nejsušší od roku 1961. Méně srážek na našem území spadlo pouze v dubnu 2007. Průměrný srážkový úhrn na území Čech byl 14 mm (38 % normálu), zatímco na území Moravy a Slezska jen 10 mm (24 % normálu). Nejvíce srážek spadlo na severozápadě republiky, zejména v horských oblastech. Nejvíce srážek spadlo ve dnech 19. a 20. dubna. Srážky v dubnu byly dešťové, pouze ojediněle sněhové. Na konci měsíce se již nikde nevyskytovala sněhová pokrývka.
Z odtokového hlediska byl duben převážně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Nejvíce vody odteklo Olší (58 % QIV), Odrou (45 % QIV), Dyjí (38 % QIV) a Vltavou (34 % QIV), naopak nejméně Labem (32 % QIV) a Moravou (31 % QIV). Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v dubnu na území ČR celkově silně podnormální. Ve srovnání s předchozím měsícem se vydatnost pramenů celkově zmenšila a stav se zhoršil ze silně podnormálního na mimořádně podnormální. Oproti minulému měsíci se stav hlubokých vrtů dále výrazně zhoršil. Duben 2026 byl z hlediska celé ČR nejen nejhorším dubnem, ale také měsícem s vůbec nejhorším stavem (největší zápornou odchylkou od měsíčního normálu) od počátku hodnocené řady, tedy od roku 1991.
Za měsíc duben bylo z vodních nádrží nadlepšeno cca 70 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2026 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 158 mil. m3. Za měsíc duben došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno cca 16 mil. m3, od začátku roku 2026 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno cca 555 mil. m3. Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
Komentáře