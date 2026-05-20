Evropa má technologie pro rychlou dekarbonizaci. Nové studie ukazují, že obnovitelné LPG může hrát klíčovou roli

V evropské debatě o energetické transformaci stále silněji zaznívá, že bez technologické neutrality a využití všech dostupných nízkoemisních řešení nelze klimatických cílů dosáhnout. Dvě nové studie Liquid Gas Europe potvrzují, že obnovitelné alternativy LPG – bioLPG a rDME – mohou sehrát významnou roli díky okamžité použitelnosti a možnosti využít stávající infrastrukturu.
Technologie existují. Problém je politický
Na začátku května se v Evropském parlamentu uskutečnila debata pořádaná asociací Liquid Gas Europe, která spojila politiky, průmysl i odborníky na energetiku. Generální ředitelka asociace Ewa Abramiuk‑Lété v úvodu zdůraznila, že Evropa nemá technologický problém, ale problém politický. Podle ní existují řešení, která mohou snižovat emise okamžitě, ale potřebují stabilní a realistický legislativní rámec.
Výroba obnovitelných forem LPG může do roku 2050 dosáhnout až 27 milionů tun
První studie, Outlook for the Production of Renewable Liquid Gases in 2040 and 2050, přináší aktualizovaný pohled na budoucí výrobní potenciál bioLPG a obnovitelného dimethyletheru (rDME). Podle analýzy může evropská produkce těchto paliv do roku 2050 dosáhnout až 27,4 milionu tun ročně, což odpovídá přibližně 350 TWh energie.
Růst výroby obnovitelných alternativ LPG umožňuje kombinace několika faktorů: rozvoj pokročilých technologií, širší využití odpadních surovin, jako jsou zemědělské zbytky, použité oleje nebo živočišné tuky, a také diverzifikace výrobních cest, které se navzájem doplňují.
Studie potvrzuje, že obnovitelné LPG nejsou marginální technologií – jejich potenciál je dostatečný k tomu, aby pokryl významnou část dnešní evropské spotřeby LPG. „Klíčovou výhodou je navíc možnost využít stávající infrastrukturu a zařízení, což výrazně zrychluje nasazení těchto paliv v praxi,“ říká Ivan Indráček, výkonný ředitel České asociace LPG.
Technologická neutralita je klíčem k dosažení klimatických cílů
Druhá studie, kterou pod názvem The role of renewable liquid gases in Europe’s energy transition připravila společnost Frontier Economics, se zaměřuje na ekonomické a politické souvislosti energetické transformace. Analýza zdůrazňuje, že Evropa potřebuje technologicky neutrální přístup, který umožní využít všechny dostupné nízkoemisní technologie, nikoli jen elektrifikaci.
Podle studie mohou obnovitelné zkapalněné plyny sehrát zásadní roli v tzv. hard‑to‑electrify sektorech – tedy tam, kde elektrifikace není technicky ani ekonomicky proveditelná. To zahrnuje průmyslové procesy s vysokými nároky na teplo, různé off‑grid aplikace a regiony s omezenou infrastrukturou, kde je potřeba spolehlivý a snadno distribuovatelný zdroj energie. Význam mají také v dopravě a logistice, kde je klíčová vysoká energetická hustota a flexibilita dodávek.
Frontier Economics zároveň upozorňuje, že bez jasného legislativního rámce, podpory investic a dlouhodobé regulační jistoty nebude možné potenciál obnovitelných LPG alternativ naplno využít. „Analýza zdůrazňuje význam technologické neutrality a potřebu vytvářet takové podmínky, které umožní využít všechny dostupné nízkoemisní technologie,“ doplňuje Ivan Indráček.
Komentáře