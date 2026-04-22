Nová éra značení obalů: Od vizuálního designu k systémové shodě

Nová evropská legislativa o obalech a obalových odpadech (PPWR) přináší zásadní změnu v tom, jak nahlížíme na informace uvedené na obalech. To, co se dříve zdálo být otázkou grafiky či marketingu, se dnes stává klíčovou součástí technické dokumentace a právní odpovědnosti výrobců. Cesta k harmonizovanému trhu EU vede přes precizní práci s daty a sjednocení vizuální komunikace směrem ke spotřebiteli.
Značení jako součást technické dokumentace
Hlavním mentálním posunem, který nová regulace vyžaduje, je vnímání značení jako integrální součásti tzv. posouzení shody. Informace na obalu už nelze považovat za volitelná marketingová tvrzení. Každý piktogram či deklarace musí být podloženy konkrétními údaji o konstrukci obalu, jeho materiálovém složení a reálné recyklovatelnosti.
V praxi to znamená, že pokud výrobce na obal umístí symbol deklarující obsah recyklátu, musí mít k dispozici potvrzení od dodavatele, ideálně ověřené třetí stranou. Značení je v tomto smyslu až posledním článkem řetězce, který vychází z důkladné právní a technické analýzy obalu podle článků 5 až 11 nařízení PPWR.
