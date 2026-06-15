Podnikatelská rada jednala o konkurenceschopnosti, strategických investicích i snižování byrokracie

Plnění Hospodářské strategie České republiky 2.0, strategické investice podporující budoucí růst ekonomiky, ochrana osobních údajů podnikatelů v obchodním rejstříku i zavedení Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. To byla hlavní témata 37. zasedání Podnikatelské rady na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), které vedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zasedání se účastnil i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Podnikatelská rada se zabývala průběžným hodnocením plnění Hospodářské strategie ČR 2.0, která představuje vládní plán pro posílení konkurenceschopnosti ekonomiky. Strategie je postavena na pěti pilířích – lidech, inovacích, infrastruktuře, financích a podnikatelském prostředí – a obsahuje 161 konkrétních opatření.
„Česká ekonomika se vrací k růstu, ale zároveň musíme řešit dlouhodobé výzvy, jako je nedostatek pracovní síly, vysoká regulatorní zátěž nebo potřeba modernizace infrastruktury. Hospodářská strategie 2.0 je konkrétní plán, jak tyto překážky odstranit a vytvořit podmínky pro vyšší konkurenceschopnost firem. Těší mě, že všechna klíčová opatření pro letošní rok postupují podle plánu a některé kroky se daří realizovat dokonce s předstihem,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pro rok 2027 se připravuje implementace 41 opatření, mezi které patří startupový zákon, rozvoj AI infrastruktury a revize distribučních tarifů v energetice.
Členové Podnikatelské rady diskutovali také o strategických investicích, které mají přispět k dlouhodobému hospodářskému růstu České republiky. Debata se zaměřila zejména na rozvoj energetické a dopravní infrastruktury, datové konektivity, dostupného bydlení, ale také na modernizaci vzdělávání, flexibilnější trh práce či podporu výzkumu a inovací.
Dalším bodem jednání byla problematika zveřejňování osobních údajů podnikatelů v obchodním rejstříku. Zástupci podnikatelských organizací upozornili na rizika spojená se zneužíváním veřejně dostupných údajů a představili možné návrhy na zlepšení ochrany podnikatelů při zachování potřebné transparentnosti podnikatelského prostředí.
„Podnikatelské prostředí musí být nejen transparentní, ale také bezpečné. Je pro nás důležité hledat taková řešení, která ochrání osobní údaje podnikatelů před jejich možným zneužitím, aniž by byla oslabena právní jistota a důvěryhodnost obchodního rejstříku. Jsem rád, že se této debatě věnujeme společně se zástupci podnikatelské sféry a hledáme vyvážený přístup, který bude odpovídat potřebám praxe,“ říká vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.
Účastníci se rovněž seznámili s aktuálním stavem plnění opatření Podnikatelského balíčku, který je zaměřen na snižování administrativní zátěže a zjednodušování podmínek pro podnikání. Diskutovalo se také o aktuálních otázkách daňové oblasti, zejména o problematice odpisů.
Podnikatelská rada je poradním orgánem meziresortního charakteru. Sdružuje zástupce ministerstev, podnikatelských svazů, komor a dalších organizací s cílem přinášet podněty ke zlepšování podnikatelského prostředí a posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky.
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