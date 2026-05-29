Česko získalo širší podporu pro revizi emisních povolenek. Přidaly se Itálie, Maďarsko a Rakousko

Česko rozšiřuje koalici států, které požadují úpravu systému emisních povolenek (EU ETS) kvůli dopadům na energeticky náročná odvětví. Na čtvrteční Radě pro konkurenceschopnost v Bruselu se k iniciativě připojily další země a debata o změnáchsystémuse tak stává jedním z hlavních témat evropské průmyslové politiky.
Podle Karla Havlíčka, prvního místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu, který českou delegaci vedl, získala česká iniciativa další spojence. K původní skupině, kterou tvoří Česko, Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko, se nově přidaly Itálie, Maďarsko a Rakousko. Podporu podle něj vyjadřují také Francie a Estonsko, zatímco Německo, Španělsko a Portugalsko se staví k návrhu zdrženlivě.
Havlíček zdůraznil, že stále více států vidí potřebu upravit systém tak, aby neoslaboval evropský průmysl, který se potýká s vysokými cenami energií i rostoucí konkurencí ze zahraničí. Skupina zemí vyzvala ostatní členské státy EU ke koordinované reakci, jejímž cílem je chránit konkurenceschopnost evropských podniků.
„Zamýšlené změny v systému ETS by výrazně zvýšily náklady energeticky náročných podniků v době, kdy čelí silné zahraniční konkurenci a řadě geopolitických krizí. To může oslabit jejich postavení a ohrozit výrobu v Evropě. Proto je třeba hledat cesty, jak systém upravit,“ zdůraznil Havlíček.
Rada pro konkurenceschopnost se v Bruselu věnovala také širší podpoře evropského průmyslu. Ministři diskutovali o návrhu Aktu o akceleraci průmyslu, jehož cílem je posílit modernizaci evropských firem a zlepšit jejich investiční podmínky. Havlíček uvedl, že Česko návrh podporuje, ale připomněl, že bez dostupné energie se situace průmyslu nezlepší. „Opatření musí být jasná a proveditelná se zachováním otevřenosti trhu a respektem mezinárodních dodavatelských řetězců klíčových pro evropský průmysl,“ řekl ministr.
Jedním z dalších bodů jednání byl návrh nové celoevropské právní formy EU Inc., která má firmám usnadnit podnikání napříč Evropskou unií. Návrh má zjednodušit zakládání společností a umožnit jim rychlejší růst i snazší přístup k investicím. Diskuze se zaměřila na to, jak nastavit systém, který bude jednotný, ale zároveň dostatečně flexibilní, aby vyhovoval různým typům podniků.
Ministr ocenil, že návrh není určen jen úzké skupině firem, ale má být dostupný pro co nejširší okruh podnikatelů. „Pokud EU Inc. využije svůj potenciál a bude srozumitelný a funkční, přispěje k tomu, aby se Evropa znovu stala atraktivním místem pro podnikání,“ uvedl Karel Havlíček.
Rada se zabývala také dopady krize na Blízkém východě na evropský cestovní ruch, zejména na leteckou dopravu před nadcházející letní sezonou. Česko podpořilo kompromisní návrh, který podle Havlíčka vyvažuje udržitelnost, konkurenceschopnost i odolnost turismu a zároveň zohledňuje rozdílné priority členských států. Evropa se podle ministrů shoduje na tom, že krize může být příležitostí k posílení pozice kontinentu jako bezpečné destinace.
Součástí programu byl také pracovní oběd věnovaný výzvám chemického průmyslu. Ministři debatovali o tom, jak zabránit přesunu výroby mimo Evropu a jak znovu přilákat investice do evropských provozů. Havlíček v této souvislosti zdůraznil, že: „Evropa musí začít vnímat klíčové chemické produkty jako strategická aktiva a podle toho k nim přistupovat. Jen tak dokážeme udržet výrobu i navazující odvětví v Evropě."
