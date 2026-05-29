Novela obalového zákona zpřísňuje pravidla a posiluje sběrový komfort

Nový poslanecký návrh novely zákona o obalech (sněmovní tisk 193), který předložila poslankyně Berenika Peštová, nyní posuzuje vláda. Připomínkové řízení skončilo 26. května 2026 a kabinet se musí k návrhu podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny vyjádřit do 30 dnů.
Návrh představuje jednu z nejvýznamnějších změn fungování systému rozšířené odpovědnosti výrobců v oblasti obalů za poslední roky a výrazně zasahuje především do fungování autorizované obalové společnosti (AOS). Novela se zaměřuje především na dvě hlavní oblasti. První je redefinice role autorizované obalové společnosti jako služby obecného hospodářského zájmu. Druhou je výrazné zpřísnění pravidel proti střetu zájmů mezi AOS a odpadovými firmami. Součástí návrhu jsou ale i zásadní změny akcionářské struktury, nové požadavky na hustotu sběrné sítě nebo omezení obchodování s akciemi autorizované společnosti.
AOS nově jako služba veřejného zájmu
Jednou z nejzásadnějších změn je zakotvení činnosti autorizované obalové společnosti jako služby obecného hospodářského zájmu. Návrh výslovně stanoví, že systém zpětného odběru obalů není běžnou komerční činností, ale službou ve veřejném zájmu, která má zajišťovat stabilní a všeobecně dostupný systém třídění a sběru obalových odpadů. Novela vychází z evropského konceptu služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a opírá se zejména o článek 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Podle důvodové zprávy představuje systém zpětného odběru obalů službu ve veřejném zájmu, která musí být dlouhodobě zajištěna ve stabilní kvalitě, dostatečném rozsahu a s vysokou dostupností pro obyvatele na celém území České republiky.
Předkladatelka zároveň zdůrazňuje, že konečnými příjemci systému nejsou pouze výrobci obalů, ale především obyvatelé České republiky. Mezi hlavní veřejné přínosy návrh řadí dostupnost třídění, čistší veřejný prostor a vyšší kvalitu životního prostředí. Novela současně výslovně uvádí, že za poskytování této služby nemá autorizovaná společnost dostávat kompenzace z veřejných rozpočtů. Systém má zůstat financovaný z příspěvků výrobců v rámci rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR).
Přísnější pravidla proti střetu zájmů
Velká část návrhu se soustředí na zpřísnění pravidel nezávislosti autorizované společnosti na odpadových firmách. Důvodová zpráva opakovaně upozorňuje na riziko propojení AOS s odpadovými podnikateli a na možné ovlivňování toku finančních prostředků v systému. Novela proto nově zavádí definici „odpadového podnikatele“ i tzv. „vertikálně integrované skupiny“, tedy propojených firem, které mohou ovlivňovat odpadové společnosti.
Následně návrh zakazuje, aby akcionář autorizované společnosti byl přímo či nepřímo propojen s odpadovou firmou nebo skupinou firem působících v odpadovém hospodářství. Omezení se týká nejen přímého vlastnictví, ale i nepřímých vazeb v rámci holdingových struktur. Podle důvodové zprávy má novela zabránit situacím, kdy by autorizovaná společnost mohla zvýhodňovat konkrétní odpadové firmy například prostřednictvím smluv na zajištění sběru nebo recyklace obalových odpadů. Takové propojení by podle návrhu mohlo vést k neefektivnímu využívání prostředků vybraných od výrobců nebo k deformaci hospodářské soutěže.
Novela současně zakazuje, aby vedoucí zaměstnanci, členové statutárních orgánů nebo dozorčích rad autorizované společnosti byli personálně propojeni s odpadovými podnikateli. Omezení se vztahují i na osoby blízké a nepřímé organizační vazby. Ministerstvo životního prostředí by ale mohlo v odůvodněných případech udělit výjimku, pokud by akcionář prokázal, že jeho aktivity v oblasti odpadového hospodářství nepůsobí na území České republiky a nepředstavují riziko pro fungování systému.
Výrazná změna akcionářské struktury
Velkou pozornost vyvolává i navrhovaná změna vlastnické struktury autorizované společnosti. Současný limit 33 % podílu jednoho akcionáře má být nově snížen pod 3 %. Podle důvodové zprávy má změna zabránit koncentraci vlivu v rukou několika velkých subjektů a rozšířit kontrolu nad systémem mezi širší okruh výrobců. Návrh argumentuje tím, že v České republice dnes funguje pouze jedna autorizovaná obalová společnost, což zvyšuje potřebu širší kontroly systému ze strany povinných osob.
Současně novela počítá s minimálně 34 samostatně hlasujícími akcionáři. Alternativně může akcionář držet až 33 %, ale pouze za podmínky, že všichni akcionáři budou mít stejné hlasovací právo bez ohledu na velikost podílu. Předkladatelka zároveň navrhuje automatické pozastavení hlasovacích práv akcionáře, který poruší zákonné podmínky. O sankci už by nerozhodovalo ministerstvo, ale nastávala by přímo ze zákona.
Konec spekulací s akciemi
Novela dále výrazně omezuje ekonomickou hodnotu akcií autorizované společnosti. Akcie bude možné převádět pouze za cenu odpovídající jejich jmenovité hodnotě. Důvodová zpráva uvádí, že cílem je zabránit spekulativnímu obchodování s akciemi společnosti, která má podle zákona fungovat neziskově a nemá sloužit k investičnímu zhodnocení. Současně se navrhuje fixace základního kapitálu autorizované společnosti na 2 miliony korun, tedy zákonné minimum pro akciovou společnost.
Nové požadavky na „sběrový komfort“
Návrh reaguje také na evropské nařízení PPWR a zavádí nový důraz na tzv. sběrový komfort pro spotřebitele. Autorizovaná společnost má nově povinnost zajistit dostatečně hustou a dostupnou síť sběrných míst. Ministerstvo životního prostředí by navíc mělo stanovovat konkrétní a měřitelné parametry hustoty sběrné sítě přímo v rozhodnutí o autorizaci. Důvodová zpráva upozorňuje, že současný zákon sice požaduje pokrytí 90 % obyvatel a obcí, ale neřeší detailní dostupnost sběrných míst uvnitř jednotlivých území. Nová úprava má podle předkladatelky tuto mezeru odstranit a posílit komfort třídění pro občany.
AOS má nově pomáhat i dalším EPR systémům
Další významná změna souvisí s rozšiřováním systémů rozšířené odpovědnosti výrobců na nové komodity, například cigaretové filtry nebo vlhčené ubrousky. Autorizovaná obalová společnost má nově poskytovat menším kolektivním systémům administrativní a organizační služby, například komunikaci s obcemi, administraci plateb obcím nebo smluvní zajištění systému. Podle návrhu mají být tyto služby poskytovány za nediskriminačních podmínek a pouze za úhradu skutečně vynaložených nákladů.
Hospodářská komora návrh podporuje, MŽP souhlasí
Návrh získal podporu Hospodářské komory ČR, která doporučila vládě přijmout souhlasné stanovisko. Komora označuje novelu za „racionální regulaci“, která má kultivovat tržní prostředí, zvýšit transparentnost a odstranit dlouhodobě neřešené problémy systému. HK ČR ve svém stanovisku podporuje především oddělení autorizované společnosti od odpadových firem, zákaz skrytého generování zisků nebo rozšíření akcionářské struktury. Podle komory návrh pomůže zabránit koncentraci vlivu a posílí kontrolu systému ze strany firem, které jej financují.
Souhlasné stanovisko vydalo také Ministerstvo životního prostředí. Naopak Svaz průmyslu a dopravy ČR zaujal neutrální postoj. Svaz ocenil otevření debaty o budoucnosti systému, zároveň ale upozornil, že takto rozsáhlá změna měla být podle něj předem projednána se širším okruhem stakeholderů. Svaz zároveň uvedl, že mezi jeho členy nepanuje na návrhu jednotný názor a že novela může vyvolávat otázky z pohledu hospodářské soutěže a fungování trhu.
Krátké přechodné období
Novela počítá s poměrně krátkým přechodným obdobím. Na oddělení odpadových firem a úpravu organizační struktury mají mít autorizovaná společnost i akcionáři 12 měsíců. Na snížení podílů nebo úpravu základního kapitálu pak 18 měsíců. Účinnost zákona je navržena od 1. července 2026.
